Euro sobe e volta a aproximar-se da paridade com dólar

O euro subiu esta terça-feira e voltou a aproximar-se da paridade com o dólar, num momento em que o ânimo dos mercados melhorou e a rentabilidade da dívida do Tesouro estabilizou.

Cerca das 18:05 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,98755 dólares, quando na segunda-feira por volta da mesma hora seguia a 0,98632 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou terça-feira o câmbio de referência do euro em 0,9835 dólares.

O Reino Unido alertou os mercados depois de o Financial Times ter avançado que o Banco de Inglaterra prevê adiar a venda de títulos do Governo até à estabilidade do mercado.

A libra esterlina subiu e o dólar ficou sob pressão descendente após essa divulgação, mas voltou a subir face ao euro depois de o Banco de Inglaterra ter indicado que os dados são imprecisos.

A rentabilidade da dívida soberana do Reino Unido a 10 anos e dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos giram em torno de 4%.

A confiança dos investidores aumentou ligeiramente na Alemanha em outubro, mas a avaliação da situação atual piorou de forma significativa, o que aumentou a probabilidade de uma queda do PIB nos próximos seis meses.

Divisas................terça-feira..............segunda-feira

Euro/dólar............0,98755................0,98632

Euro/libra............0,87379................0,86484

Euro/iene.............146,80..................146,30

Dólar/iene............148,75..................148,32