Euro sobe ligeiramente após divulgação de dados da inflação

O euro seguia esta quarta-feira acima da paridade com o dólar, continuando a recuperar lentamente, após a divulgação dos dados sobre a inflação em agosto na zona euro.

Às 17:45 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0054 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,0020 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0000 dólares.

A inflação na zona euro subiu duas décimas em agosto, atingindo um recorde de 9,1%, segundo uma estimativa publicada esta quarta-feira pelo Eurostat.

O presidente do Bundesbank, banco central da Alemanha, Joachim Nagel, defendeu que em setembro será necessário que o BCE suba as taxas de juro com firmeza, atendendo à inflação elevada.

"Precisamos de uma forte subida das taxas de juro em setembro e nos próximos meses há que contar com mais movimentos (aumentos) das taxas de juro", afirmou Nagel, lembrando que a inflação está muito acima do objetivo de 2% definido pelo BCE.

Nos Estados Unidos, foi divulgado que o setor privado norte-americano criou em agosto 132.000 empregos, muito abaixo das previsões dos economistas, que apontavam para 275.000, o que apoiou a valorização do euro.

Divisas................quarta-feira.............segunda-feira

Euro/dólar............1,0054...................1,0020

Euro/libra............0,86479.................0,86012

Euro/iene.............139,49...................139,02

Dólar/iene............138,74...................138,73