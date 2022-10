Euro sobe mas mantém-se abaixo da paridade com dólar

© INA FASSBENDER/AFP

O euro subiu esta quinta-feira, mas continuou a negociar no patamar de 0,97 dólares, quando se prevê que o banco central norte-americano continue a subir acentuadamente as taxas de juro para combater a inflação.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,97979 dólares, acima do valor de 0,97074 dólares que tinha na quarta-feira ao fim da tarde.

A inflação homóloga abrandou ligeiramente nos Estados Unidos em setembro para 8,2%, menos uma décima em relação a agosto, mas acelerou na comparação em cadeia.

Segundo o índice CPI, a inflação acelerou face ao mês anterior, com os preços a subirem 0,4% entre agosto e setembro, quando tinham progredido apenas 0,1% entre julho e agosto.

O banco central norte-americano já aprovou várias subidas das taxas de juro, três das quais de 75 pontos base, para aliviar a pressão nos preços, mas a inflação mantém-se elevada, o que pode levar a Reserva Federal (Fed) a continuar com medidas agressivas para a controlar.

O iene japonês caiu esta quinta-feira para o nível mais baixo desde 1990 face ao dólar, ao negociar a 147,67 ienes por um dólar, no entanto, viria a recuperar ligeiramente e ao fim da tarde seguia a 146,73.

"A primeira razão para a debilidade do iene é a divergência de política monetária entre os Estados Unidos e o Japão. A inflação norte-americana está muito alta e levou a Reserva Federal a subir as suas taxas rapidamente. O Banco do Japão, pelo contrário, mantém uma política monetária muito acomodatícia dado que tem uma inflação mais baixa", comentou Carol Kong, analista do Commonwealth Bank of Australia.

Divisas................quinta-feira...............quarta-feira

Euro/dólar............ 0,97979.................0,97074

Euro/libra............0,86415..................0,87617

Euro/iene.............143,78....................142,17

Dólar/iene............146,73....................146,45