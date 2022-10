Euro supera dólar com mercado à espera de BCE agressivo

© INA FASSBENDER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Outubro, 2022 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O euro negociava esta quarta-feira acima da paridade com o dólar, pela primeira vez desde meados de setembro, com o mercado à espera de uma subida agressiva das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0096 dólares, quando na terça-feira negociava a 0,99735 dólares.

Os investidores esperam que a instituição liderada por Christine Lagarde anuncie um novo aumento de 75 pontos base nas taxas de juro após a reunião de quinta-feira.

O BCE já decidiu duas subidas das taxas de juro desde o início do verão, pondo fim a uma década de política monetária expansionista. Em julho começou com um aumento de 50 pontos base e em setembro acelerou para uma subida de 75 pontos base, o mesmo que é esperado agora, com o objetivo de travar a inflação.

A libra esterlina avançava 0,26% em relação ao euro e ganhava 1,28% face ao dólar, negociando a 1,1608 dólares, tendo começado a semana com nota positiva, depois de em finais de setembro ter caído para um mínimo face ao dólar, na sequência do mini-orçamento apresentado pela ex-primeira-ministra, Liz Truss.

Divisas................quarta-feira..............terça-feira

Euro/dólar............1,0096.................0,99735

Euro/libra............0,86918................0,86895

Euro/iene.............147,36..................147,17

Dólar/iene............145,95..................147,53