Eurodeputados satisfeitos com bazuca portuguesa

O presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, Johan Van Overtveldt, mostrou-se esta terça-feira satisfeito com a forma como Portugal está a planear usar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sublinhando a importância de dar atenção à área da Educação.

Em declarações à Lusa, na sequência de uma visita que uma delegação de 12 eurodeputados está a fazer a Portugal a propósito da implementação do bazuca, Johan Van Overtveldt afirmou que a comitiva está "muito satisfeita com o que tem visto e ouvido".

A visita desta delegação, que inclui eurodeputados da Comissão dos Orçamentos e um da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, decorre entre 18 e 20 de julho e tem por objetivo seguir a implementação do plano de recuperação 'NextGenerationEu', nomeadamente o PRR português.

Afirmando esperar que o Programa possa contribuir "de forma significativa para o crescimento potencial" da economia portuguesa, Johan Van Overtveldt apontou a "Educação como uma área a que se deve dar mais atenção" no âmbito do PRR, uma vez que Portugal ainda não integra o grupo da frente dos países com maior percentagem do PIB alocada à Educação.

Para o eurodeputado, "dar mais ênfase à Educação será muito importante para que Portugal consiga acompanhar a evolução da tecnologia à medida que esta avança nos vários setores". "Melhorar as competências básicas e as mais específicas da população" será uma forma de melhorar o bem-estar e qualidade de vida das pessoas, frisou. Neste contexto, assinalou que poderia valer a pena "considerar alocar mais fundos para a parte educacional dos investimentos".

Questionado sobre o prazo de implementação dos planos de recuperação e resiliência, Johan Van Overtveldt admitiu que " talvez pudesse haver um bocadinho mais de flexibilidade para alguns países (...) poderem encontrar e escolher os melhores projetos de investimento", disse, sublinhando que fazer o melhor com os fundos disponíveis "é uma preocupação legítima" e que "2023 talvez não seja suficiente". Os compromissos do PRR têm de ser assumidos até 2023 e as respetivas despesas executadas até 2026.

A visita desta delegação de eurodeputados inclui reuniões com os ministros da Presidência e das Finanças, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, respetivamente, com a vice-presidente da Assembleia da República, Edite Estrela, ou ainda com autarcas de Sintra e de Braga, bem como visitas a empresas do projeto 'Eixo Verde-Azul' ou ao Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal.