Eventos-piloto com testes à Covid por saliva vão servir de experiência antes dos festivais

Dinheiro Vivo 25 Fevereiro, 2021 • 12:50

A Direção-Geral de Saúde (DGS) terá aprovado a realização de eventos-piloto em determinados espaços, com testes à Covid-19 por saliva. De acordo com a informação apurada pelo Jornal de Notícias, estes eventos serão realizados no Porto e em Lisboa.

Esta indicação terá sido dada na reunião do grupo de trabalho que junta promotores de espetáculos em Portugal, o Governo e a DGS. No ano passado, não foram realizados festivais de verão em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.

O JN indica que, na próxima reunião, que decorrerá na próxima semana, o formato será desenhado de forma mais pormenorizada. Ainda assim, é mencionada a realização de um evento no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e um no Campo Pequeno, em Lisboa.

A ideia e que os participantes façam um teste rápido 72 horas antes do evento e, à entrada do recinto, repitam o teste. Passados 14 dias, os participantes deverão responder a um questionário e a um novo teste. A permanência no recinto será feita com máscara obrigatória.

Desta forma, o objetivo será perceber se os festivais de verão se poderão realizar em formato bolha, com entrada permitida a quem tenha teste negativo ou já tenha sido vacinado.