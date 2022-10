Exportações aumentam 28% e importações 35% no 3.º trimestre

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações aumentaram 28% e as importações cresceram 35,3% no terceiro trimestre, em termos nominais, de acordo com a estimativa rápida do comércio internacional, divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A estimativa rápida relativa ao terceiro trimestre de 2022, aponta para aumentos de 28% nas exportações e 35,3% nas importações, em relação ao mesmo período de 2021 (+43,2% e +63,6% face ao terceiro trimestre de 2020; +38,9% e +43,5% comparando com o terceiro trimestre de 2019, respetivamente)", divulgou a autoridade estatística.

No segundo trimestre, as exportações aumentaram 31,2% e as importações cresceram 38,3%.

O INE sublinhou que os resultados divulgados correspondem a uma primeira estimativa, que incorpora uma primeira versão dos dados de setembro e revisões dos resultados dos dois meses anteriores, em consequência da inclusão de nova informação recebida.