Exportações cresceram 7% em fevereiro e 10,3% no acumulado do ano

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações nacionais cresceram 7% em termos homólogos em fevereiro, para um total de 6.379 milhões de euros. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, as vendas ao exterior totalizaram 12.768 milhões, mais 10,3% do que no mesmo período de 2022. Destaca o INE que fevereiro de 2023 teve menos um dia útil do que o mês homólogo de 2022 e menos três dias úteis do que janeiro, mês em que as exportações cresceram 13,8%.

Já as importações cresceram 6,7% em fevereiro e 8,6% no acumulado do ano, para um total de 8.746 milhões e 17.167 milhões de euros, respetivamente.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, verificou-se um aumento de 10% nas exportações e de 14,3% nas importações em fevereiro, sendo esse crescimento de 11,8% nas exportações acumuladas de janeiro e fevereiro e de 12,9% nas importações do mesmo período.

Assim, o défice da balança comercial agravou-se em 129 milhões de euros face a fevereiro de 2022, atingindo os 2.367 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1.782 milhões de euros, aumentando 424 milhões de euros relativamente a fevereiro de 2022.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o défice da balança comercial foi de 4.399 milhões no total e de 3.181 milhões se excluídos os combustíveis e lubrificantes.

Indica ainda o INE que os preços cresceram, em fevereiro, 7,1% nas exportações e 4,4% nas importações. Excluindo os produtos petrolíferos, as variações foram +7,4% nas exportações e +4,6% nas importações. Relativamente ao mês anterior, as exportações diminuíram 0,1% e as importações aumentaram 3,9%.

Em termos de produtos, e excluindo a categoria de combustíveis e lubrificantes que caiu 24,2% em termos homólogos, todas as restantes categorias económicas cresceram em fevereiro, com especial destaque para o aumento de 26% nas exportações de material de transporte, à boleia dos automóveis de passageiros exportados para o Reino Unido. Destaque ainda para o acréscimo de 19,7% nas máquinas e outros bens de capital vendidos maioritariamente para Espanha e França.