Exportações cresceram menos de metade do que as importações no 4º trimestre de 2021

Porto de Sines © Jorge Amaral/GI

As exportações portuguesas cresceram 12,7% no quarto trimestre de 2021, menos de metade das importações, cujo acréscimo foi de 26,5%.

Os dados são da estimativa rápida do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística e mostram que, comparativamente ao quarto trimestre de 2019, ou seja ao período pré-pandemia, as exportações registaram acréscimos de 9,2% e as importações aumentaram 14,5%.

Já no trimestre anterior, entre julho e setembro de 2021, as taxas de variação homólogas das exportações e importações foram de +12% e de +20,3%, respetivamente.

"A estimativa rápida trimestral do Comércio Internacional tem por base os dados do apuramento a 25 dias do último mês do trimestre e no que se refere aos dois primeiros meses do período de referência, os dados divulgados no mês anterior", o que "permite a sua inclusão na estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais", explica o INE.