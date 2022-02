Exportações de 2021 já ficaram 6% acima do período pré-pandemia

Porto de Lianyungang, na China © STR/AFP

As exportações nacionais atingiram os 63.476,7 milhões de euros, em 2021, o que representa um crescimento de 18,1% face ao período homólogo. Comparativamente a 2019, o acréscimo foi já de 6%, o que corresponde a mais 3.573,9 milhões de euros. No mesmo período, as importações cresceram 21,1% comparativamente a 2020 e 3,2% face a 2019. "Esta variação resulta, em parte, da variação de preços que, de janeiro a novembro, registaram, face ao mesmo período do ano anterior, acréscimos de 7,1% nas exportações e de 8,6% nas importações", explica o Instituto Nacional de Estatísticas.

O INE divulgou hoje os dados do comércio internacional, dando a conhecer que, em dezembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de mais 23,4% e 34,7%, respetivamente. Na comparação com dezembro de 2019, o crescimento é de 14,5% nas exportações e de 27,7% nas importações. Destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de Fornecimentos industriais, que cresceram 35,3% e 49,6%, respetivamente, face a 2020, mas aumentaram 41,0% e 58,6% comparativamente ao período pré-pandemia. O INE realça, ainda, o aumento nas importações de Combustíveis e lubrificantes, que cresceram 111,8% face a dezembro de 2020 e 40,0% comparativamente ao mesmo mês de 2019.

Excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 23,6% e 28,1%, respetivamente. Na comparação com dezembro de 2019, o crescimento das exportações foi de 19,7% e de 26,1% nas importações.

Significa isto que o défice da balança comercial de bens aumentou 982 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 e cresceu 1.001 milhões de euros em relação a dezembro de 2019, atingindo 2.430 milhões de euros em dezembro de 2021. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 1.785 milhões de euros (um aumento de 535 milhões de euros face a 2020 e de 581 milhões de euros em relação a 2019).

No conjunto do ano, como referido, as exportações e as importações de bens aumentaram 18,1% e 21,1%, respetivamente, o que levou a um aumento do défice da balança comercial de 4.653 milhões para 19.041 milhões de euros. Recorde-se que, em 2019, o défice atingiu os 20.074 milhões.