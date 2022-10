Exportações de automóveis aumentam 10,3% em 2021, mas continuam aquém dos valores pré-pandemia

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Outubro, 2022 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

As exportações de automóveis de passageiros aumentaram 10,3% em 2021, face a 2020, mas as interrupções nas cadeias de fornecimento de componentes resultantes da pandemia impediram uma recuperação para os valores pré-pandemia, informou o INE.

Segundo os resultados finais de 2021 das "Estatísticas do Comércio Internacional", divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "a pandemia covid-19 gerou interrupções nas cadeias de fornecimento de componentes para a produção de automóveis que, apesar do aumento das exportações de "automóveis para transporte de passageiros" em 2021 (+10,3% face a 2020), não permitiram recuperar os valores pré-pandemia (-17,9% face a 2019)".

Em 2021, as transações de "automóveis para transporte de passageiros" somaram 3.454 milhões de euros e registaram um peso de 5,4% no total das exportações portuguesas, um peso superior à média dos países da União Europeia (4,6%).

Nas exportações nacionais, no período entre 2012 e 2021, o peso mínimo foi atingido em 2016 (3,5%) e o peso máximo em 2019 (7,0%), sendo que apenas entre 2015 e 2017 se verificou uma preponderância das exportações nacionais de "automóveis para transporte de passageiros" nas exportações totais inferior à média dos países da UE.

Quanto às importações de "automóveis para transporte de passageiros", corresponderam a 4,1% das importações totais nacionais em 2021, um peso semelhante ao da média dos países da UE (4,0%).

No período entre 2012 e 2021, o peso mínimo nas importações nacionais foi atingido em 2012 (2,9%) e o peso máximo em 2016 (6,6%). Apenas em 2012 a preponderância das importações nacionais de "automóveis para transporte de passageiros" nas importações totais foi inferior à média dos países da UE.

O saldo comercial das transações de "automóveis para transporte de passageiros" registou, em 2021, um excedente de 16 milhões de euros e 15.850 unidades, o que corresponde ao "maior excedente em termos de número de unidades transacionadas do período em análise".

Segundo o INE, "no ano anterior também se tinha verificado um excedente de 13.582 unidades, embora em valor se tenha registado um défice de 244 milhões de euros".

O maior saldo positivo em valor foi atingido em 2012 (423 milhões de euros), enquanto em 2017 se verificou o maior défice comercial do período (-2.293 milhões de euros). Em 2016, foi registado o maior défice em termos de unidades transacionadas (-177.042 unidades).

Em 2021, das 233.761 unidades de "automóveis para transporte de passageiros" exportadas, 2.908 unidades eram veículos usados, o que corresponde a um peso de 1,2%.

Nas importações, os veículos usados apresentaram uma maior preponderância, atingindo um peso de 33,0% em 2021, o peso mais elevado do período, o que corresponde a 72.009 unidades das 217.911 importadas.

A Alemanha foi o principal cliente das exportações nacionais de "automóveis para transporte de passageiros" em 2021, com um peso de 22,5% (25,5% em 2020). Seguiram-se a Espanha (peso de 14,5% em 2021), Itália (11,7%), Reino Unido (8,5%) e França (8,5%).

O INE refere que os principais destinos se mantiveram face a 2020, embora tenha ocorrido uma troca de posições entre o Reino Unido e a França.

Relativamente aos principais fornecedores de "automóveis para transporte de passageiros', em 2021 a França ultrapassou a Espanha, passando a ocupar a primeira posição, com um peso de 27,2% (segunda em 2020, com um peso de 22,3%).

A Espanha registou um peso de 24,6% (-0,1 pontos percentuais face a 2020) e a Alemanha e a Bélgica mantiveram-se como terceiro e quarto principais fornecedores, com pesos de 19,3% e 7,5% em 2021, respetivamente.

A quinta posição passou a ser ocupada por Marrocos (peso de 3,0%, +1,4 pontos percentuais face ao ano anterior), que no ano anterior tinha sido o 11.º principal fornecedor e ultrapassou, assim, a Eslováquia, que desceu da quinta para a sexta posição.

Os "automóveis para transporte de passageiros" foram o principal produto transacionado dentro da categoria económica "material de transporte", tendo representado, no ano passado, 31,7% das exportações e 33,6% das importações desta categoria.

Em 2021, as exportações de "material de transporte" aumentaram 8,6% (+866 milhões de euros) relativamente a 2020, mantendo-se como "a terceira principal categoria exportada", registaram "o maior decréscimo do peso entre as grandes categorias económicas": Menos 1,5 pontos percentuais do que em 2020, correspondendo a 17,2% das exportações portuguesas.

Quanto às importações de "material de transporte", aumentaram 3,7% (+365 milhões de euros) em 2021, mas desceram uma posição para quinta principal categoria importada (peso de 12,3%, -2,2 pontos percentuais face ao ano anterior).