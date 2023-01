Exportações de bens sobem 16% e importações crescem 17,1% no quarto trimestre de 2022

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

As exportações de bens aumentaram 16,0% e as importações subiram 17,1% no quarto trimestre de 2022 face ao mesmo período de 2021, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando com o quarto trimestre de 2020, registaram-se acréscimos de 32,0% nas exportações e de 51,9% nas importações, acrescenta.

Já face ao quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, os aumentos foram de 27,8% e de 37,5% nas exportações e importações, respetivamente.

No terceiro trimestre de 2022, as taxas de variação homóloga foram de +27,9% nas exportações e de +36,5% nas importações.