Exportações de calçado cresceram 7,5% no primeiro trimestre

As exportações da indústria portuguesa de calçado cresceram 7,5% no primeiro trimestre e atingiram os 526,3 milhões de euros. São mais 36,8 milhões de euros do que no período homólogo. Números "muito positivos", diz a associação do setor, a APICCAPS, que destaca o contexto "particularmente exigente" em 2023, fruto do "abrandamento económico comum à maioria dos principais mercados de destino do calçado português".

No total, Portugal vendeu ao exterior 20 milhões de pares de sapatos, uma redução homóloga de 5%. Um "ligeiro recuo" que é bem recebido pela indústria, depois do volume extraordinário de encomendas em 2022. "No ano passado sentimos uma pressão na produção que não era desejável. A indústria portuguesa do calçado é conhecida nos mercados internacionais precisamente por prestar um bom serviço, mas no ano passado tivemos um volume tão anormal de encomendas que andámos sempre em esforço. Uma ligeira redução das exportações em quantidade parece-nos até ajustada, desde que continuemos a conseguir valorizar os nossos produtos e a repercutir no preço final o aumento de custos das matérias-primas, como já estamos a fazer", sublinha o diretor de comunicação da APICCAPS, Paulo Gonçalves.

Recorde-se que, em 2022, o setor cresceu mais de 20% e ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos dois mil milhões de vendas ao exterior (2009 milhões).

Sapatos mais caros

Apesar de um ano "muito atípico", a indústria conseguiu, no ano passado, "aprofundar a sua estratégia de trabalhar segmentos de mercado mais exigentes e de maior valor acrescentado", uma aposta que terá vindo para ficar. "Estamos, tendencialmente nos últimos anos, a substituir clientes de gamas médias por clientes de gamas altas e mesmo de luxo, o que tem reflexos ao nível do preço médio", acrescenta o responsável. O preço médio aumentou 13,1%, nos primeiros três meses do ano, para 26,09 euros o par.

Os efeitos de três anos "extraordinariamente difíceis" para as empresas, por via da pandemia e, a seguir, da guerra na Ucrânia, fazem sentir-se em especial junto das sapatarias. "O comércio retalhista europeu foi especialmente fustigado e, só na Alemanha, o nosso principal mercado, desapareceram 1500 sapatarias no ano passado. O impacto da pandemia é fortíssimo", refere Paulo Gonçalves, sublinhando que Portugal "tem que reforçar a sua aposta em novos segmentos de mercados, abordando outro tipo de produtos e de clientes".

Apesar disso, as perspetivas mantêm-se positivas. "Continuamos a sentir os mercados relativamente instáveis e alguma pressão no retalho, já que muitos operadores acumularam alguns stocks no ano passado, o que nunca é desejável. Mas os números que temos levam-nos a concluir que vamos ter um segundo trimestre positivo e nós gostaríamos de terminar o ano, de novo, num registo positivo, mas este será sempre um ano de ajustamento, depois do crescimento extraordinário em 2022".

Mercados

Em termos de mercados, destaque para o crescimento de mais de 12% nos países extracomunitários. As vendas para o Reino Unido aumentaram 14,5% (32 milhões de euros), enquanto os EUA e o Canadá registaram acréscimos de 10% e 7,4%, respetivamente. Em conjunto, os dois mercados foram responsáveis por 31 milhões de euros.

Na Europa, a Alemanha cresceu 8,5% (115 milhões de euros), a França 6,2% (111 milhões) e os Países Baixos 9,8% (81 milhões de euros).

Quanto ao tipo de produtos, o segmento em couro "continua a ser o principal impulsionador do setor", respondendo por 86% das exportações no primeiro trimestre, com um crescimento homólogo de 9,8%. Em termos percentuais, a "melhor performance" cabe ao segmento de "outro calçado em plástico", que vale já 26 milhões, mais 20% do que há um ano.