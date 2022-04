Exportações de componentes automóveis sobem 0,3% até fevereiro para 1.638 ME

© JENS SCHLUETER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Abril, 2022 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações de componentes automóveis subiram 0,3% nos primeiros dois meses do ano para 1.638 milhões de euros face a 2021, segundo dados da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

No mês de fevereiro, as exportações de componentes automóveis desceram 2,3% para os 817 milhões de euros, indicou, em comunicado, a AFIA.

Desde julho de 2021, as exportações mensais têm estado abaixo do valor apurado no ano anterior.

Por mercado, destacam-se, em valor, as exportações de componentes automóveis para Espanha, que subiram 1,8% até fevereiro para 518 milhões de euros.

Segue-se a Alemanha, com 340 milhões de euros (+8,7%), França, com 178 milhões de euros (-13,7%), Estados Unidos, com 80 milhões de euros (+40,1%) e o Reino Unido, com 64 milhões de euros (-22,5%).

Estes países representam, no total, 72% das exportações portuguesas de componentes automóveis.

"[...] Os problemas nas cadeias de abastecimento continuam a afetar toda a indústria automóvel com a falta de 'chips', componentes eletrónicos e outras matérias-primas. Esta situação tem ainda tendência a agravar-se com o recente conflito entre a Ucrânia e a Rússia", apontou.

Os cálculos da AFIA baseiam-se nas estatísticas do comércio internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta sexta-feira, que dão conta que as exportações portuguesas de bens aumentaram 20,3% e as importações subiram 42,3% em fevereiro, face ao mesmo mês de 2021.