Exportações de componentes automóveis sobem 7% até novembro para 9.500 milhões

As exportações de componentes automóveis aumentaram 7%, entre janeiro e novembro de 2022, para 9.500 milhões de euros, anunciou a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

"No que se refere ao acumulado até novembro, as exportações de componentes automóveis alcançaram os 9,5 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 7% face ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2021", indicou, em comunicado, a associação.

Por mercado, Espanha continua a ser o principal de destino com vendas de 2.587 milhões de euros, um ganho homólogo de 0,7%.

Segue-se a Alemanha com 2.168 milhões de euros (+19,5%), França com 961 milhões de euros (-6,4%), EUA com 569 milhões de euros (24,8%) e o Reino Unido com 379 milhões de euros (-9,5%).

Estes cinco países representam 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis.

Só em novembro, estas exportações ultrapassaram os 1.000 milhões de euros, mais 13,3% face a igual período de 2021.

"Continuamos a realçar que existe um ambiente de grande complexidade no que respeita ao planeamento da produção" por razões como a guerra na Ucrânia, as tensões entre os EUA e a China, a inflação e as disrupções nas cadeias de abastecimento, apontou a AFIA.

A estas situações somam-se agora incertezas no abastecimento devido às paragens de produção da China, resultado da pandemia de covid-19.

"As empresas associadas da AFIA manifestam preocupação e há um acréscimo de incerteza evidente, que exige toda a concentração no processo de gestão e em muitos casos a adiar os planos de investimentos, que como vimos dizendo é exigente para as empresas se manterem competitivas", apontou.

Os números avançados pela AFIA têm por base as estatísticas do comércio internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A indústria de componentes automóveis abrange, em Portugal, 350 empresas e conta com 62.000 trabalhadores.

Por sua vez, a faturação deste setor ronda os 11.100 milhões de euros, dados de 2021, com uma quota de exportação de 80%.