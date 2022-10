Exportações de vestuário crescem 15,8% para 2,4 mil milhões de euros

Depois de dois anos de pandemia, a procura por artigos mais formais está a impulsionar as exportações de vestuário de tecido © Artur Machado / Global Imagens

As exportações de vestuário cresceram 15,8% nos primeiros oito meses do ano, atingindo os 2,4 mil milhões de euros. São mais 327 milhões de euros do que em igual período do ano passado. Em termos de mercados, destaque para os crescimentos de 24% de Itália e Alemanha e de quase 27% de França. Espanha, o principal destino das exportações de roupa portuguesa está a crescer apenas 1,8%.

Na análise por tipologias de produto, o vestuário de malha cresce 12,3% para mais de 1,7 mil milhões. Já o vestuário de tecido está a crescer a um ritmo bem maior: 26,3% para 651 milhões de euros. Quanto a mercados, Espanha está a cair 2% no que à roupa em malha diz respeito, com um valor total de 467,9 milhões, quase 10 milhões a menos do que em igual período de 2021. Em contrapartida, França cresce 26,1%, para 297 milhões, Alemanha cresce 22,6%, para 190 milhões, e Itália 22%, para 177,3 milhões de euros.

Já no vestuário de tecido, Espanha cresce 11,7%, para 205 milhões de euros, e reforça a sua posição como principal destino, valendo 31,4% das exportações nacionais. O acréscimo de exportações para França é de 28,6%, com o mercado a valer já 111,9 milhões, e para a Alemanha é de 29,4% para 51,4 milhões de euros. Destaque, ainda, para os Estados Unidos que estão a crescer 70,4% face ao período homólogo: são mais 17 milhões que elevam o total exportado para terra dos 'tio Sam' para 41 milhões de euros.

"Apesar de continuarmos a assistir a uma ligeira desaceleração, constatamos que, no computo geral, as exportações nacionais de vestuário continuam a evidenciar uma evolução considerável. Apesar do pior desempenho das exportações de vestuário de malha destinadas ao mercado espanhol, salientamos os resultados excecionais em inúmeros mercados de referência, como o francês, o germânico, o italiano, o holandês e o norte-americano», destaca, em comunicado, o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC). César Araújo acrescenta: "Prosseguimos com uma dinâmica considerável nas exportações, quer no vestuário de malha, quer no de tecido, assegurando crescimentos de dois dígitos na maioria dos principais mercados de destino".