Exportações desceram 6,9% em maio e importações diminuíram 4,1%

À semelhança do que já tinha ocorrido em abril, as trocas comerciais portuguesas voltaram a sofrer quebras no passado mês de maio. De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações caíram 6,9% e as importações 4,1%.

O índice de valor unitário (preços), registou uma variação negativa de 2,3% e de 6,5% nas exportações e importações face a maio de 2022, respetivamente, o que explica a quebra nas trocas comerciais.

Excluindo da equação os combustíveis e lubrificantes, registou-se um decréscimo de 4,4% nas exportações e um aumento de 3,8% nas importações. O INE destaca ainda a quebra nas exportações de fornecimentos industriais, que caíram 25,1%, particularmente nos produtos farmacêuticos.

Adicionalmente, as importações de combustíveis e lubrificantes registaram uma queda homóloga de 41,3%, sendo que neste caso, se reflete a descida do preço destes produtos nos mercados internacionais, além de "um efeito de base", considerando que, em maio de 2022, ocorreu a introdução no mercado do gás natural "anteriormente sujeito ao regime de entreposto aduaneiro, com vista ao encerramento do entreposto de Sines, o que resultou num aumento significativo das importações deste produto", justifica o INE.

Face aos dados disponibilizados pelo entidade estatística, o défice da balança comercial aumentou cerca de 109 milhões de euros face a maio de 2022, ascendendo aos 2526 milhões de euros. Deixando de fora os combustíveis e lubrificantes, o défice aumento 610 milhões de euros, totalizando 1954 milhões de euros.