Exportações disparam 11,7% e alcançam níveis pré-pandemia

Em julho deste ano, as exportações de bens nacionais dispararam 11,7% face ao período homólogo de 2020, representando já uma variação de +4,1% face ao período pré-pandemia de julho de 2019, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já em relação às importações, a variação em julho último é de +21,4% face ao período homólogo do ano passado. Comparativamente com julho de 2019, a variação é de -2,0%. "Note-se que estas variações homólogas, em julho, incidem sobre um mês de 2020 em que o impacto da pandemia covid-19 se fez sentir de forma intensa", ressalva o INE.

Se excluirmos os combustíveis e lubrificantes, em julho deste ano, as exportações e as importações aumentaram 8,6% e 15,2%, respetivamente. Em relação ao mesmo mês de 2019, nota-se um acréscimo de 4,8% nas exportações e um decréscimo de 2,2% nas importações.

O INE destaca ainda que nas exportações, comparando julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, com exceção do material de transporte todas as grandes categorias económicas apresentaram acréscimos. De salientar o aumento de fornecimentos industriais (+19,8%; +9,0% face a 2019), sobretudo de produtos transformados, principalmente destinados ao mercado espanhol.

Feitas as contas ao trimestre que terminou em julho, as exportações de bens aumentaram 26,6% e as importações cresceram 33,5% face a igual período de 2020 - no segundo trimestre do ano tinham sido +49,1% e +48,2%, respetivamente. Já em relação a 2019, as exportações aumentaram 2,2% e as importações diminuíram 2,8% no trimestre terminado em julho desse ano.

Ainda em julho deste ano, o défice da balança comercial de bens aumentou 662 milhões de euros face a julho de 2020, alcançando 1493 milhões de euros. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 943 milhões de euros.