Exportações e importações de serviços até novembro superaram níveis pré-pandemia

As exportações e importações de serviços tiveram um crescimento homólogo de 58,2% e 40,5%, respetivamente, em novembro de 2021, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP). O nível observado supera, pela primeira vez no ano, os valores observados em 2019, ou seja, anteriores à pandemia de covid-19.

O Banco de Portugal refere que contribuíram para as subidas as viagens e turismo, de transporte aéreo e de serviços informáticos. "Em particular, os crescimentos homólogos das exportações e das importações de viagens e turismo em, respetivamente, 135,5% e 88,4% contribuíram para melhorar o saldo desta rubrica em 362 milhões de euros. Os valores das exportações e das importações de viagens e turismo registados em novembro de 2021 correspondiam a 90,5% e 88,7% dos observados em novembro de 2019", lê-se no boletim estatístico do BdP relativo à balança de pagamentos de novembro de 2021.

Ora o crescimento das exportações e importações de serviços contribuíram para que a economia nacional registasse um excedente externo de 914 milhões de euros, mais 574 milhões de euros do que em igual período do ano anterior, até novembro de 2021.

Apesar do excedente externo, o saldo da balança comercial (saldo da balança de bens e serviços" caiu 574 milhões, face a novembro de 2020. Isto, porque "a melhoria do excedente da balança de serviços não foi suficiente para compensar o agravamento do défice da balança de bens".

O défice da balança de bens aumentou 1.061 milhões de euros em relação a novembro do ano passado, para 1.816 milhões de euros, "refletindo um crescimento das exportações inferior ao das importações (16,5% e 32,6%, respetivamente)".

Já o défice da balança de rendimento primário (pagamentos e recebimentos de rendimentos, como dividendos e juros recebidos por não residentes, em resultado de investimentos que detêm em Portugal, e recebidos por residentes em Portugal, associados a investimentos no exterior) "não se alterou relativamente a novembro do ano passado".

"Por seu turno, o pagamento, por parte de Portugal, de 178 milhões de euros para o orçamento da União Europeia, inferior em 133 milhões de euros ao efetuado em novembro de 2020, contribuiu para o aumento homólogo do excedente da balança de rendimento secundário [inclui as transações entre residentes e não residentes sobre bens e serviços, rendimento primário e transferências correntes]", detalha o BdP.

."A balança de capital apresentou um aumento do saldo em relação a novembro de 2020, em resultado de um aumento de fundos europeus atribuídos a beneficiários finais", conclui o regulador da banca.