Exportações portuguesas de metalurgia batem novo recorde em março

As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica atingiram em março "o melhor registo da história", somando 1.983 milhões de euros e superando em 5% o recorde de março de 2020, anunciou a associação setorial.

Em termos acumulados, até março verificou-se um crescimento homólogo de 6,5% das exportações face ao mesmo período do ano anterior, para um total de 5.434 milhões de euros.

"As exportações das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico continuam a crescer de forma bastante sólida no mês de março de 2022, dando continuidade aos excelentes números verificados nos dois meses anteriores", refere a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

Segundo salienta, "no primeiro trimestre o crescimento em apreço foi mais evidente nas exportações para os países da União Europeia, as quais cresceram 10,9% no período homólogo, com especial destaque para Espanha (7,3%), França (15,4%) e Alemanha (18,1%)".

"Já nas exportações para o exterior da União Europeia a variação foi mais negativa, tendo registado uma quebra de 6,9% face ao período homólogo", acrescenta.

Considerando o primeiro trimestre do ano, o crescimento das exportações "foi mais significativo, tanto em termos percentuais como em valor absoluto, nos EUA".

Neste mercado, as exportações passaram de cerca de 103,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, para mais de 207,6 milhões de euros, evidenciando "um crescimento homólogo extraordinário ligeiramente superior a 100%".

De acordo com a AIMMAP, "esta subida de exportações para os EUA tem vindo a acelerar, já que o crescimento homólogo passou de 70% em fevereiro (acumulado de dois meses) para 100% agora em março (acumulado de três meses)".

Citado no comunicado, o vice-presidente da associação nota que "o atual ciclo económico que as empresas enfrentam, fortemente afetado pelas consequências da pandemia e de guerra na Ucrânia, é muito difícil", pelo que "não deixa de ser notável os excelentes números que as empresas do Metal Portugal apresentam, ilustrando o seu desempenho positivo e a forma assertiva" como trabalham.

"Apesar de os últimos anos trazerem muitos desafios, o crescimento das nossas empresas é significativo", enfatiza Rafael Campos Pereira.