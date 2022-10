Exportações sobem 32,6% e importações 51,9% em agosto

Exportações subiram em todas as grandes categorias económicas, especialmente em "combustíveis e lubrificantes" e "fornecimentos industriais" © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Outubro, 2022 • 12:06

As exportações aumentaram 32,6% e as importações cresceram 51,9% em agosto, face ao mesmo mês de 2021, destacando-se a subida de 169,0% nas importações de combustíveis e lubrificantes, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do comércio internacional do INE, "em agosto de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +32,6% e +51,9%, respetivamente (+28,1% e +29,7%, pela mesma ordem, em julho de 2022), sendo de salientar o acréscimo de 169,0% nas importações de combustíveis e lubrificantes".

"Este aumento - explica - deveu-se maioritariamente ao acréscimo em valor e volume das importações de gás natural liquefeito (+703,8% e +41,9%, respetivamente), refletindo em grande medida a subida do preço deste produto no mercado internacional (+466,5%)".

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em agosto de 2022, registaram-se aumentos de 27,3% nas exportações e 33,3% nas importações, em termos homólogos (+22,9% e +20,9% em julho de 2022, respetivamente).

Em agosto, os índices de valor unitário (preços) registaram variações homólogas de +18,4% nas exportações e +28,6% nas importações. Excluindo os produtos petrolíferos, as variações foram +13,1% e +12,5%, respetivamente.

O défice da balança comercial de bens agravou-se em 1748 milhões de euros face a agosto de 2021, atingindo 3501 milhões de euros, sendo que, excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1919 milhões de euros, aumentando 661 milhões de euros relativamente a agosto de 2021.

Relativamente ao mês anterior, em agosto de 2022 as exportações diminuíram 19,1% e as importações aumentaram 0,3% (+1,2% e -4,1% em julho de 2022, pela mesma ordem).

Considerando o trimestre terminado em agosto de 2022, as exportações e as importações cresceram 32,5% e 40,9%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2021 (+35,2% e +39,1%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em julho de 2022).

No mês de agosto, as exportações apresentaram acréscimos em todas as grandes categorias económicas, salientando-se os aumentos de 'combustíveis e lubrificantes' (+95,7%) e de 'fornecimentos industriais' (+21,1%), especialmente 'produtos transformados', em ambos os casos, principalmente para Espanha.

Já nas importações, em agosto o INE salienta o acréscimo de 'combustíveis e lubrificantes' (+169,0%), que se deveu "maioritariamente ao acréscimo em valor (+703,8%) e em volume (+41,9%) das importações de gás natural liquefeito, principalmente originárias dos mercados extra-UE [União Europeia], destacando-se a Guiné Equatorial, refletindo em grande medida a subida do preço deste produto no mercado internacional (+466,5%)".

Em agosto de 2022, tendo em conta os principais países parceiros em 2021, é de salientar o aumento das transações com Espanha (+37,7% nas exportações e +39,5% nas importações), generalizado a todas as grandes categorias.