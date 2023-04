Falha no cheque de 125 euros: problemas com o IBAN geram 47% das queixas

Autoridade Tributária. © Direitos Reservados

A falha no pagamento do cheque de 125 euros para titulares de rendimentos bruto mensais até 2700 euros, mais 50 euros por filho, já gerou perto de 500 reclamações no Portal da Queixa. Quase metade (47%) das queixas devem-se a problemas com o IBAN, segundo uma nota divulgada esta quinta-feira.

Os apoios extraordinários foram criados em outubro do ano passado como medida para ajudar a mitigar o impacto da inflação nos bolsos dos portugueses.

De acordo com uma análise do Portal da Queixa, desde que os cheques começaram a ser pagos aos beneficiários, foram recebidas, entre outubro de 2022 e abril deste ano, 463 reclamações relacionadas com problemas na receção dos subsídios. O maior volume de queixas foi registado entre outubro e dezembro do ano passado (394). De janeiro a 12 de abril de 2023, a plataforma recebeu 69 reclamações.

Entre os principais motivos de reclamação reportados, os dados do Portal da Queixa aferiram que 47% das queixas referem-se a "problemas com a atualização ou mudança do IBAN" nas plataformas online da Autoridade Tributária e da Segurança Social, com 7% dos beneficiários indignados a relatarem casos de "IBAN desconhecido", ou seja, a alegada mudança de número de conta feita sem o seu consentimento.

Na origem de 31% das reclamações, está a "falta ou demora no pagamento". 9% das queixas estão relacionadas com a "elegibilidade para beneficiário". O "erro no cálculo" é o motivo apontado por 6,88% dos contribuintes e as "dificuldades no atendimento ao cliente" pesam 1,15% nas queixas registadas entre outubro e abril.

As entidades mais visadas são a Autoridade Tributária (AT), alvo de 68% das reclamações, e a Segurança Social com 12%.

Apesar do crescente número de reclamações dirigidas à AT, esta entidade pública tem procurado responder aos problemas que lhe são reportados via Portal da Queixa, segundo revelam os indicadores de performance: um Índice de Satisfação (IS) pontuado pelos consumidores em 90,6 (em 100) e uma Taxa de Solução de 97%.

O mesmo não se verifica com a Segurança Social. Este organismo regista baixos níveis de performance, com um IS avaliado em 15,1 (Insatisfatório) e uma Taxa de Solução de apenas 14.2%.

Tal como o Dinheiro Vivo já adiantou, mais de 260 mil contribuintes elegíveis arriscam perder o apoio de 125 euros, caso não retifiquem ou adicionem uma conta bancária no Portal das Finanças até ao final deste mês. O ministro das Finanças, Fernando Medina, já afirmou, no Parlamento, que as Finanças iriam proceder à última tentativa para a transferência bancária este mês.

Em fevereiro, estavam identificados cerca de 22,6 mil IBAN inválidos. A este valor, acresce um universo de cerca de 239 mil pessoas sem qualquer registo de IBAN junto da AT, esclareceu, no início do mês, o Ministério das Finanças.

Novo apoio de 360 euros para famílias pobres

O prazo para os beneficiários do apoio mensal de 30 euros ou 360 euros por ano registarem ou atualizarem o seu IBAN na Segurança Social Direta terminou na passada terça-feira, dia 11.

Em causa está o apoio extraordinário anunciado no final de março pelo Executivo e que é destinado a apoiar as famílias vulneráveis.

Cerca de 1,07 milhões de famílias mais vulneráveis, beneficiárias da tarifa social de energia e das prestações mínimas, terão direito ao subsídio mensal de 30 euros. O pagamento será automático e feito de forma trimestral, vigorando entre janeiro e dezembro deste ano. Os cheques de 90 euros atribuídos por trimestre serão processados a 16 de maio, e nos meses de junho, agosto e novembro, perfazendo um apoio total anual de 360 euros por agregado. As famílias devem ter o IBAN correto na Segurança Social Direta, uma vez que o pagamento será feito exclusivamente por transferência bancária.

Haverá ainda um apoio mensal de 15 euros por cada filho beneficiário do abono de família, ou seja para agregados com rendimentos brutos anuais até 16 815 euros ou 1201 euros mensais, que correspondem ao quarto escalão do abono. A medida irá abranger 1,1 milhões de crianças e jovens. A transferência bancária também será trimestral, com a primeira prestação a chegar em maio com o abono. O apoio será depois pago em junho, agosto e novembro. No conjunto do ano, o valor do subsídio será de 180 euros por filho.