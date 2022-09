Famílias devem atualizar o IBAN nas Finanças e na Segurança Social para garantir os apoios

Para garantir que recebe o cheque de 125 euros, em outubro, caso tenha rendimentos brutos anuais inferiores a 37 800 euros ou 2700 euros por mês, a 14 meses, e o apoio de 50 euros por filho, deve atualizar os dados do IBAN no Portal das Finanças ou na Segurança Social Direta, conforme seja contribuinte ou beneficiário de prestações sociais. Também o poderá fazer num balcão das Finanças ou da Segurança Social, caso não tenha conta online.

O Ministro das Finanças, Fernando Medina, deixou precisamente essa recomendação esta terça-feira, durante a apresentação do programa do governo para mitigar os impactos da inflação: "Aconselho a população a atualizar os dados do IBAN no site das Finanças e da Segurança Social para este processo ser mais rápido em outubro deste ano".

O apoio de 125 euros e o de 50 euros, este último atribuído por cada dependente até aos 24 anos, independentemente do rendimento do agregado familiar, serão depositados diretamente na conta bancária, a partir do IBAN registado pela Autoridade Tributária ou pela Segurança Social, conforme seja contribuinte ou beneficiário de prestações sociais. Se não fizer parte de nenhum dos dois casos - ou porque não recebe o suficiente para declarar IRS ou porque também não beneficia de nenhum apoio - então terá de comunicar ao fisco ou à Segurança Social o número da conta bancária onde pretende receber o subsídio.