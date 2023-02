Famílias do 1.º e 2.º escalão poupam até 80 euros/mês com gratuitidade das creches

© Diana Quintela /Global Imagens

A gratuitidade das creches permitiu às famílias dos primeiro e segundo estalões poupar entre 60 a 80 euros por mês, e até cerca de 400 euros no caso das famílias com maiores rendimentos, concluiu uma análise da unidade técnica de monitorização da PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública.

Foi em 2020 que as famílias passaram a ter acesso às creches de forma tendencialmente gratuita. A media foi implementada pelo governo em 2020 e, numa primeira fase, abrangeu "as famílias no primeiro escalão de rendimentos da comparticipação familiar e as famílias no segundo escalão, após o segundo filho". No ano seguinte, passou a incluir todas as famílias até ao segundo escalão e, a partir de 2022, "todas as famílias/crianças, independentemente do escalão, em creches do setor social e solidário e amas da Segurança Social". Este ano, de acordo com o que foi inscrito no Orçamento do Estado para 2023, a medida foi alargada ao setor lucrativo.

"A medida permitiu uma poupança, que varia entre 60 a 80 euros/mês para famílias que se situam no primeiro e segundo escalões de comparticipação, e até cerca de 400 eruos para famílias com maior nível de rendimento", apurou a PlanAPP.

Não obstante, o organismo de planeamento e prospetiva do Estado alerta que a medida, embora inclua potencialmente todas as crianças nascidas após 1 de setembro de 2021, confronta-se com "limitações", visto que o nível da oferta de vagas nas creches públicas e em IPSS "restringem a universalização destes equipamentos".

Mas há mais. A gratuidade das creches ligadas a IPSS implicou, nas famílias, "níveis de poupança diferenciados em função da composição do agregado familiar, dos rendimentos e da percentagem de despesas fixas da família". Ora, apesar do aumento incremental no número de lugares nas creches acompanhado a redução da população entre os zero e os três anos, verificando-se "uma convergência entre a oferta e a procura por lugares nestes equipamentos", a PlanAPP diz que "permanece uma disparidade entre a capacidade destas respostas sociais e a população potencial a abranger".

Com base nesta conclusão, o estudo aponta para a necessidade de se "duplicar a atual capacidade instalada", a fim de se alcançar a "eventual universalização" do acesso à creche.

Como poderia isso ser alcançado? Os peritos propõem a criação de um indicador demográfico municipal para medir o potencial de resposta dos equipamentos a nível territorial.