Famílias, empresas e Estado endividados em 802 mil milhões de euros no final de fevereiro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A dívida das famílias, empresas e do Estado somou 7,6 mil milhões de euros no segundo mês do ano, fazendo disparar para 802 mil milhões de euros o endividamento total do setor não financeiro, de acordo a nota estatística, divulgada esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Segundo os cálculos feitos pelo DV, a subida é de 1%, face aos 793,9 mil milhões contabilizados em janeiro, e de 3,1%, em comparação com o mês homólogo.

Revelam os dados apresentados pelo regulador que o setor privado foi o que menos contribuiu para este aumento: enquanto, até ao final de fevereiro, as empresas privadas reduziram a sua dívida em 1,2 mil milhões de euros - "traduzindo uma redução do endividamento perante o exterior e o setor financeiro de 0,6 e 0,5 mil milhões de euros, respetivamente -, as famílias seguiram na mesma direção, abatendo cerca de 0,2 mil milhões de euros, "essencialmente junto do setor financeiro".

No que respeita à variação homóloga, isto é, comparativamente com fevereiro de 2022, o endividamento das empresas cresceu 1,2% e o dos particulares 3,0%. Quanto a janeiro, a diferença foi de menos 0,4%, no caso das empresas, e de 0,1% no das famílias.

Embora tenha visto a sua dívida reduzir em fevereiro, num panorama geral, o setor privado é o que continua a ter um maior peso no endividamento global do setor não financeiro, assumindo uma quota de 440,6 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade do valor devido. Daquele montante, 288,7 mil milhões são relativos à dívida das empresas e 151,8 mil milhões à dos particulares.

Conforme notado pelo supervisor, foi do lado das administrações e empresas públicas que se deu o incremento da dívida. Dos 9 mil milhões somados no segundo mês do ano, as administrações representaram 5,7 mil milhões, à boleia da "emissão de 3,7 mil milhões de euros de obrigações do Tesouro subscrita pela Caixa Geral de Aposentações".

Já as empresas aumentaram o seu endividamento em dois mil milhões de euros junto dos particulares, "principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro", indica o BdP, e em 1,5 mil milhões junto do setor financeiro.

No final de fevereiro, o setor público contava com uma dívida acumulada de 361,4 mil milhões de euros. Face ao período homólogo, o endividamento das administrações e empresas públicas aumentou cerca de 3,8%, e em relação ao mês anterior conheceu um acréscimo de 2,5%.