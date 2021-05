Faro recebe hoje 5 500 passageiros de 17 voos com origem no Reino Unido

(Imagem de arquivo)

O aeroporto de Faro espera esta segunda-feira 17 voos com 5.500 passageiros do Reino Unido, naquele que é o primeiro dia em que os britânicos estão autorizados a viajar para Portugal sem terem de fazer quarentena no regresso.

Ao final da manhã, o aeroporto da capital algarvia começou a receber os primeiros passageiros britânicos de um voo com origem na cidade de Manchester, como o jovem casal John e 'Steff', que veio para uma estadia de cinco noites em Albufeira.

"Éramos para vir no ano passado, mas como não pudemos [devido à exigência de quarentena no regresso] fomos para a Grécia. Mas, este ano decidimos vir para cá logo no dia em que [o primeiro-ministro] Boris Johnson fez o anúncio [de que Portugal estava na 'lista verde']", contou John aos jornalistas.

Também Tracy e Jerry, oriundos da mesma cidade e que vão ficar alojados em Vilamoura, contaram que tomaram a decisão "logo na sexta-feira" em que foi feito o anúncio da integração de Portugal na 'lista verde' de países considerados seguros, com efeitos a partir de hoje.

Depois de, em 07 de maio, o Governo britânico ter anunciado a inclusão de Portugal nessa lista, o executivo português anunciou, na sexta-feira, que as viagens não essenciais de e para o Reino Unido seriam permitidas, também a partir de hoje, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.

"Foi tudo à última hora, assim que soubemos agendámos o hotel, os voos e o teste [à covid-19]", relataram Tracy e Jerry, acrescentando que a viagem programada para o Algarve no verão passado foi cancelada, levando-os a escolher Itália como destino alternativo para passar férias.

Com intenções de viajar pelo Algarve até ao próximo domingo, o casal estará de regresso à região em julho, data para a qual foi reagendada a viagem que não conseguiram concretizar no verão de 2020.

Já Eugene e Gaby, de Londres, vão passar uma temporada de mês e meio no Algarve, onde têm casa, com a diferença de, este ano, terem chegado mais tarde do que o habitual, já que normalmente se estabelecem em Portugal entre janeiro e março.

Estes e outros turistas que aterrem no Algarve até às 20:00 de hoje vão receber de oferta um 'kit' composto por uma brochura promocional, duas máscaras e álcool gel, no âmbito de uma campanha de boas vindas organizada pela Região de Turismo do Algarve (RTA).

Para o presidente da RTA, que esteve presente na ação, um dos "sinais claros" do aumento da procura de britânicos é o recrutamento de "muita gente que estava no desemprego", "flagelo" que atinge sobretudo o Algarve, muito dependente do setor turístico.

Admitindo que o processo de retoma do setor "vai ser gradual e progressivo", João Fernandes referiu que há "boas perspetivas para o verão", salientando que Portugal é o "único destino disponível" para receber, até ao final de maio, viagens turísticas com origem no Reino Unido.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, já que a maioria dos outros países vai ficar na 'lista amarela, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

A pausa letiva que decorre entre 25 de maio e 06 de junho no Reino Unido faz igualmente antever uma grande procura pelo Algarve, por parte dos britânicos, período durante o qual o número de turistas na região deverá também crescer, acrescentou João Fernandes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.009 pessoas dos 842.381 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.