Fatura do gás natural sobe em média 0,48 e 0,87 euros no mercado regulado

© Unsplash

A partir de 1 de outubro, os 221 mil consumidores domésticos de gás natural do mercado regulado vão sofrer um agravamento médio na fatura mensal de 0,48 e 0,87 euros, segundo o comunicado da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) enviado esta sexta-feira. Isto significa um aumento das tarifas de 3,9% face a setembro e de 8,2% relativamente ao ano anterior (2021-2022). Os novos preços, aprovados a 1 de junho pelo regulador, vigoram até 30 de setembro de 2023.

Para se ter uma ideia do aumento no final do mês, a ERSE fez uma simulação da fatura a pagar a partir de outubro: um casal sem filhos, no primeiros escalão, com um consumo anual de 138 metros cúbicos vai pagar em média 13,21 euros, um agravamento de 0,48 euros face a setembro; um casal com dois filhos, no segundo escalão, com um consumo anual de 292 metros cúbicos, terá de desembolsar 24,98 euros, uma subida de 0,87 euros em relação ao mês anterior.

"Os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, conforme o despacho n.º 4049/2022, de 7 de abril", salienta a ERSE.

Mais de 1,2 milhões de clientes domésticos, o que representa a maioria dos pequenos consumidores, ainda estão no mercado liberalizado, que pratica preços mais altos. Devido ao aumento vertiginoso da fatura no mercado livre, o governo aprovou um decreto-lei que permite aos consumidores domésticos e pequenas empresas, com um consumo anual de gás natural que não ultrapasse os 10 mil metros cúbicos, o regresso ao mercado regulado até setembro de 2023.

Saiba como mudar para o mercado regulado de gás natural e qual é o comercializador de último recurso da sua zona geográfica.

O fornecimento de gás natural no mercado regulado mantém-se até à data prevista para a extinção das tarifas reguladas de venda de gás natural (31 de dezembro de 2025), sem prejuízo desta medida ser reavaliada no prazo de 12 meses.