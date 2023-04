Faturação do setor hoteleiro ultrapassa os cinco mil milhões em 2022

Dinheiro Vivo 19 Abril, 2023 • 16:22 Partilhar este artigo Facebook

As receitas dos estabelecimentos hoteleiros em Portugal aumentaram 114,6% em 2022 face ao ano anterior, atingindo um valor superior aos cinco mil milhões de euros. De acordo com o estudo da Informa D&B, o valor alcançado o ano passado ultrapassa também em 16,5% o que tinha sido registado em 2019.

Os residentes em Portugal foram responsáveis por cerca de 23 milhões de dormidas, cerca de um terço do total e mais 23% do que em 2021. Os estrangeiros foram responsáveis pelas restantes dormidas, que cresceram 150%. Os maiores crescimentos registaram-se nos mercados dos Estados Unidos (+327%), Brasil (+265%) e Reino Unido (+192%).

Os britânicos mantiveram-se como clientes estrangeiros mais importantes, representando 13% das dormidas, à frente dos alemães e dos espanhóis.

Face a 2021, o número de hóspedes cresceu 83,3%, valor ligeiramente superior a 26,5 milhões de pessoas e as dormidas aumentaram 86%, para cerca de 69,5 milhões. Os estabelecimentos de alojamento local foram os que mais cresceram percentualmente em número de hóspedes, enquanto nas dormidas o maior crescimento foi nos hotéis.

Em termos absolutos, os hotéis são o tipo de estabelecimento com maior número de hóspedes, 17,5 milhões de pessoas que correspondem a 66% do total. Registaram, ainda, aproximadamente 42,2 milhões de dormidas, cerca de 61% do total.

A oferta hoteleira em território nacional era composta por cerca de 405 mil camas no final de 2021, mais 17,4% do que no ano anterior, refletindo a reativação gradual da atividade no setor. Pouco mais de metade do número total de camas, cerca de 211 mil, correspondia a hotéis, seguindo-se o segmento de alojamento local (18%).

O Algarve é a zona do país com maior atividade deste setor, oferecendo perto de 30% do total das camas em 2021, à frente da zona de Lisboa, com 19%. Considerando apenas os hotéis, é também no Algarve que se localizam os de maior dimensão, elevando-se para 263 o número médio de camas por estabelecimento nesta região em 2021, face às 150 camas do conjunto de Portugal. Os hotéis de 3 e 4 estrelas representavam 65% do número total e equivaliam a cerca de 70% da capacidade total deste tipo de estabelecimentos.