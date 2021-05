Faturação dos ginásios cai 40% para 175 milhões de euros em 2020 (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2021 • 11:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A faturação dos cerca de 1.025 ginásios em Portugal fixou-se em 175 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma queda de 40% face aos 290 milhões registados no ano anterior, revelou esta quarta-feira um estudo da Informa D&B.

De acordo com o estudo setorial da empresa de dados sobre o tecido empresarial, de 2018 para 2019 o mercado dos ginásios cresceu 13,7%, ao passo que, de 2019 para 2020 houve uma queda de 39,7%.

"Embora as previsões apontem para uma recuperação significativa na faturação dos ginásios em 2021, o seu crescimento será limitado pelo prolongamento da crise sanitária nos primeiros meses do ano e pelo seu impacto negativo no emprego e nos rendimentos disponíveis das famílias", refere a Informa D&B.

Mesmo em 2020, é expectável que o volume de negócios dos ginásios fique ainda aquém do registado em 2019, embora cresça relativamente a este ano, devido à vacinação contra a covid-19 e eliminação das restrições sanitárias.

Em 2020 existiam cerca de 1.025 ginásios em atividade em Portugal, aproximadamente menos 75 do que em 2019.

"A redução da atividade decorrente das restrições sanitárias decretadas para enfrentar a pandemia de covid-19 provocou esta quebra no número de estabelecimentos em atividade, após vários anos de crescimento sustentado", conclui o estudo.

De acordo com a informação recolhida, "nos últimos anos regista-se uma tendência de concentração empresarial, promovida pelo avanço das principais cadeias que aumentaram consideravelmente o seu peso no mercado".

Assim, os cinco principais operadores do setor por volume de negócios detinham, em 2020, uma quota de mercado conjunta de 53%, enquanto a dos dez principais atingiu os 62%.