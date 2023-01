Fectrans considera provocação postura da Carris sobre acordo de empresa

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Janeiro, 2023 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) revelou que a reunião, que decorreu na segunda-feira, para negociação do Acordo de Empresa (AE) é uma "provocação com um guião que se resume a cinco atos".

Em relação ao primeiro ato, sobre salários, o sindicato questionou se o conselho de administração (CA) ao apresentar uma proposta de aumento salarial de 5,1% estaria a pensar nos trabalhadores ou na própria administração.

"Feitas as contas, concluímos que com esta percentagem ou com o valor nominal de 52 euros continuaríamos a perder poder de compra, o que, por razões óbvias, é inaceitável", refere o sindicato, lembrando que o aumento de 5,1%, aplicado aos vencimentos dos membros do CA corresponderia a "aumentos dos 250 euros para o presidente e 225 para os seus colegas da administração".

Alertou ainda o sindicato que, nestes aumentos, não estão contabilizadas "as despesas de representação e outras mordomias que ultrapassam em muito os dois mil euros mensais".

"Daqui se conclui que o que é bom para eles é mau para nós", criticou.

Questionada pela Lusa, fonte da Carris confirmou que teve início o processo negocial de revisão do Acordo de Empresa, com cinco organizações, mas que tendo em conta que se trata de uma negociação em curso, a empresa, "naturalmente, reserva-se de fazer quaisquer comentários sobre o teor dos trabalhos que estão a decorrer".

"No âmbito da negociação foram apresentadas propostas por todas as partes intervenientes, que estão de momento a ser objeto de análise, ponderação e discussão, encontrando-se agendada nova reunião de negociação para o próximo dia 25 de janeiro", referiu a fonte.

De acordo com a Fectrans, apesar de a empresa apresentar lucros, o CA "quer pagar em três anos a dívida que tem obrigação de regularizar num só ano", referindo ainda que, para agravar a situação, "a administração continua a fugir ao pagamento dos anos que antecederam à municipalização da Carris (2017)".

"Para o STRUP [Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal] - Fectrans, é tempo de a empresa acabar com os calotes e pagar a totalidade daquilo que deve aos trabalhadores", pode ler-se na nota.

"Se querem poupar cortem nas despesas supérfluas e nas mordomias dos administradores e não nos direitos e rendimentos dos trabalhadores", frisou a Fectrans, numa referência à intenção de reduzir as tolerâncias de ponto.

O sindicato acusou ainda o CA de dar o dito por não dito, sublinhado que a empresa agora "diz que só em janeiro de 2024 pode aplicar o novo sistema de folgas", segundo a Fectrans, a empresa alega que "só no final deste ano terá o número de motoristas e guarda-freios necessários para concretizar" a medida.

Em relação ao passe para a área metropolitana, uma reivindicação antiga dos trabalhadores, o CA comprometeu-se em propor à Área Metropolitana de Lisboa que o passe seja atribuído aos trabalhadores da Carris, nas carreiras que operam na Carris Metropolitana.

"Um passo que importa concretizar urgentemente e que precisa de ser complementado com o alargamento da gratuitidade do transporte a outros operadores", sublinhou.

A primeira reunião de negociação do Acordo de Empresa visouos trabalhadores da Carrisbus, CarrisTur e Carris.

A Carrisbus é uma empresa do grupo Carris, fundada em 2005, e que tem como principal atividade a manutenção e reparação de veículos pesados de passageiros, bem como de carros elétricos. Desenvolve atividades no âmbito do recondicionamento de veículos, desempanagem e reboques dos autocarros e elétricos sob assistência e executa tarefas preventivas/curativas, dos primeiros níveis, nos equipamentos embarcados nos veículos.

Já a CarrisTur é um dos maiores operadores locais de circuitos turísticos, sob a marca Yellow Bus. Está presente em Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Braga, Guimarães e em São Miguel, nos Açores.

Em Lisboa, opera, em regime de exclusividade, circuitos em elétrico histórico e um serviço de ligação regular em autocarro entre o Aeroporto Humberto Delgado e os principais hotéis da cidade (Aerobus).

Por seu turno, a Carris é responsável atualmente pelo serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros na cidade de Lisboa sendo, desde 01 de fevereiro de 2017, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa.