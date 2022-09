Feira de curtumes e componentes para calçado foi um sucesso, mas setor teme crise de procura 

35 empresas portuguesas do setor do couro, acessórios e componentes para calçado foram a Milão.

Numa altura em que se avolumam as preocupações com as nuvens no horizonte causadas pela guerra na Ucrânia e os seus efeitos ao nível da inflação, as empresas de curtumes e componentes regressaram de Milão satisfeitas, onde participaram na Lineapelle. O regresso dos clientes asiáticos e uma afluência de visitantes "maior do que o habitual" veio dar novo ânimo ao setor, que opera a montante da indústria do calçado e dela depende para o seu sucesso.

Foram 35 as empresas portuguesas que estiveram na Lineapelle, a mais importante feira internacional de couro, acessórios e componentes para calçado. A Multicouro, de São João da Madeira, foi uma delas, com Rudolfo Andrade a salientar que o negócio "está muito bom" e que, graças a novos clientes e ao aumento de vendas, a faturação da empresa está já cerca de 20% acima do período pré-pandemia.

No entanto, o aumento da inflação e a consequente quebra dos rendimentos das famílias são motivo de "apreensão" para este responsável, já que 95% das vendas da Multicouro se destinam a abastecer empresas de calçado. "O balanço da feira é muito positivo, em especial pelo retorno de alguns clientes que já não vinham desde fevereiro de 2020, como é o caso dos clientes asiáticos. Até ao momento ainda não se notou quebra na procura ou no interesse em ver coleções novas, mas o tema principal de conversa é a instabilidade, a guerra, a quebra do poder de compra e o que isso pode influenciar a procura no curto prazo", diz.

Pedro Castro, CEO da Aloft, empresa de Vila do Conde especializada na produção de solas para calçado técnico, partilha do sentimento positivo. "A opinião geral é que já pareceu uma daquelas feiras à moda antiga. Houve muita gente a aparecer e a discutir as encomendas. Claro que há algum receio das nuvens que aí vêm, mas o que vi, no regresso ao aeroporto, é que vinha tudo de sorriso na cara, sinal de que o mood geral estava bastante positivo", diz.

No caso da Aloft, e precisamente porque se especializou em solas técnicas, muitas das quais sujeitas a exigentes certificações, o seu modelo de negócio não é tão imediato, são contratos a longo prazo, que podem chegar a dez ou 15 anos. O que torna a empresa substancialmente mais imune à conjuntura mais imediata. Mas mesmo assim, a presença na feira foi proveitosa. "Conseguimos concretizar temas que andavam há muito para serem terminados, o que só prova que o físico é sempre o físico", garante.

Para a Aloft, 2021 foi um "ano excecional" com 11 milhões de euros de vendas, e este promete bater esse recorde, com um crescimento esperado da ordem dos 10%. Mas Pedro Castro admite que começam a surgir alguns sinais preocupantes. "Com receio de falha nas matérias-primas ou na capacidade de produção, muitos clientes assumiram níveis de stocks intermédios superiores ao normal, o que gerou uma tempestade perfeita. Muitos clientes estavam com modelos de previsões com crescimento inflacionados e estão, agora, a revê-los e a ajustar a procura", explica o empresário. Que aponta para uma estabilização em 2023.

Regresso das marcas

"Acho que não vamos ter retração. Portugal afirmou-se, neste período, com muitos clientes alemães e franceses, que há 15 anos tinham ido para o Magrebe e para a Ásia e já nem sabiam onde Portugal ficava, a regressarem. E Portugal geriu muito bem essa procura de grandes marcas como a Geox ou a Timberland, já que mantivemos as relações firmes com aqueles clientes que já cá estavam e obrigamos os novos a estabelecerem um plano a dois ou três anos. O excesso de procura permitiu-nos impor regras e organizar melhor a nossa capacidade produtiva", defende Pedro Castro. Que acredita que, graças ao "saber fazer e à agregação de valor" que a indústria hoje consegue aportar, esses clientes "já não se conseguem ir embora tão facilmente".

Com um crescimento de vendas, em 2022, na ordem dos 30%, fruto da entrada em novos mercados, como a Austrália, Itália ou Canadá, a Atlanta, de Felgueiras, tem encomendas garantidas que já só vai conseguir entregar em janeiro do próximo ano. A procura crescente por produtos "mais complexos" e de preço médio-alto é uma mais-valia num segmento de negócios em que a energia tem um peso substancial na produção. A empresa, que trabalha 24 horas por dia, colocou painéis solares, num investimento de meio milhão de euros, sendo que pretende "oferecer gratuitamente à comunidade em redor a energia que não consome ao fim de semana", pretensão que não foi atendida. "É um contrassenso deitar energia fora", lamenta Paulo Ribeiro. Que está, ainda, a investir cerca de três milhões de euros na renovação de alguns dos seus equipamentos mais antigos.

Sobre a Lineapelle, o responsável da Atlanta faz um "balanço muito positivo" da presença na feira. "Excedeu as nossas expectativas. Assinalamos uma afluência de visitantes maior que o habitual. Foi uma excelente oportunidade para fazermos novos contactos comerciais, darmos a conhecer os nossos produtos, em permanente adaptação, inovadores e cada vez mais sustentáveis, para percebermos melhor tendências de mercado e preocupações dos visitantes", diz Paulo Ribeiro. Que acredita que o ambiente dinâmico do certame "traduziu também a boa fase que atravessa o setor do calçado, com muitos negócios, boas produções, bom produto e grande volume de exportações".

O impacto da inflação preocupa também a Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, dado o seu efeito no rendimento das famílias. "Ao contrário do que se passou na pandemia, em que as pessoas conseguiram manter sensivelmente os rendimentos com as medidas de lay-off, agora o rendimento está a ser corroído pela inflação", refere Gonçalo Santos, admitindo que a indústria teme "uma crise de procura, porque as pessoas não terão rendimento suficiente" para canalizar para bens não essenciais como o calçado ou a marroquinaria, os principais clientes do setor dos curtumes.

A jornalista viajou a convite da APICCAPS