Feira Qualifica arranca esta quarta na Exponor e espera 30 mil jovens

A entrada da Feira Qualifica na edição anterior

A Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, volta à Exponor entre 1 e 4 de março sob o mote "Create the Future", inspirado pelo estudo do Institute For The Future que avança que 85% das funções desempenhadas em 2030 ainda não foram inventadas.

Amélia Estevão, diretora de marketing da Exponor, explica que as bases são as principais tendências e soluções que vão ditar os próximos dez anos e destaca o contexto pós-pandemia "que acelerou a transformação digital e permitiu desbloquear setores de atividades e novas oportunidades".

As novas gerações cada vez mais optam por estudar e trabalhar fora do país, têm novas ambições empreendedoras e com isso surgem novas necessidades formativas. Desta forma, e com o objetivo de refletir sobre a urgência de reinventar e transformar o mercado de trabalho, a Qualifica pretende compor para todos os visitantes uma montra futurista de opções académicas e profissionais.

Contudo, existem desafios neste caminho em direção às profissões do futuro e é complexo preparar os jovens para profissões que ainda não existem. "As universidades não podem continuar a basear as suas ofertas num modelo clássico e obsoleto", afirma Amélia Estevão, sublinhando que com esta abordagem não estão a preparar os jovens para o mercado de trabalho atual que se vê "dinâmico, alternativo e moderno".

A escassez de talento, por exemplo, não é novidade, mas não deixa de ser um dos grandes desafios da atualidade. Mas como podemos esperar que se forme mais talento para as profissões do futuro, se aos jovens continuam a ser oferecidas as opções clássicas? Até o ensino básico continua a limitar os jovens aos números, letras e artes, "não podemos esperar que eles optem por novas profissões porque, de facto, não as conhecem", explica a diretora de marketing da Exponor.

Amélia Estevão é da opinião de que as instituições de ensino superior têm de estar em constante atualização, enquanto as empresas devem conhecer e perceber as ofertas formativas que preparam os jovens que estão a recrutar. Por essa razão, a Qualifica cria o "Espaço Ensino" onde são apresentados cursos superiores, mestrados e pós-graduações lado a lado com uma montra viva de saídas profissionais.

A Qualifica não é uma feira dedicada apenas aos jovens, mas também a professores e instituições que estejam ligadas à educação e qualificação. Na feira existe um "Espaço Institucional" que se destina à participação de entidades como o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que reforça a importância dos estágios na integração dos jovens no mercado de trabalho.

Para Amélia Estevão, visitar a Qualifica é uma ferramenta para milhares de jovens que têm na feira a "mais-valia de simplificar as escolhas, sejam elas académicas ou profissionais" e conhecer um conjunto de oportunidades e necessidades do mercado laboral.

Novas tendências e motivações

A pandemia foi um dos principais catalisadores para a aceleração digital e criou várias novas tendências, tais como e-learning e o trabalho remoto. O mercado de trabalho sofreu este impacto e agora os jovens sabem que não têm de ter "um trabalho de escritório, com horários estanques, não querem voltar a ser limitados".

"A tendência a que vamos assistir é a de uma inversão na relação de poder entre quem contrata e quem é contratado", explica Amélia Estevão, afirmando que os profissionais são agora mais exigentes com os seus cargos, retribuição, horários de trabalho, flexibilidades e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

Para a diretora de marketing da Exponor, o objetivo é formar jovens "conscientes, ambiciosos, irreverentes e dinâmicos", mas que estejam preparados para um mercado de trabalho que esteja suficientemente capaz para os receber.

O repto está lançado para a criação do futuro no presente, uma exigência que se coloca aos jovens, mas também aos educadores, professores e sobretudo ao mercado de trabalho. A Qualifica regressa entre 1 e 4 de março, na Exponor, com bilhetes a quatro euros, excetuando os jovens até aos 16 anos ou que vão em visita de estudo, que não pagam entrada.