Feriados de dezembro com maiores restrições à circulação

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta em conferência de imprensa as conclusões da reunião de Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda em Lisboa, 12 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A circulação entre concelhos fica proibida nos dois feriados de dezembro para evitar deslocações. As medidas acabam de ser anunciadas pelo primeiro-ministro, depois do Conselho de Ministros extraordinário.

O uso de máscara nos locais de trabalho passa a ser obrigatório, exceto quando os postos de trabalho são isolados ou quando haja separação física entre diferentes postos.

"Também no trabalho se transmite o vírus e também no trabalho a máscara protege da transmissão do vírus", apontou António Costa.

Em atualização