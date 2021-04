Ferro Rodrigues alerta para o perigo de regressão nos valores democráticos

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, intervém durante a sessão solene comemorativa dos 47 anos da Revolução de 25 de Abril na Assembleia da República em Lisboa, 25 de abril de 2021. Em 25 de abril de 1974, um movimento de capitães derrubou a ditatura de 48 anos, de Marcelo Caetano, chefe do Governo e de Américo Tomás, Presidente da República, num golpe que se transformou numa revolução, a "revolução dos cravos". ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Ferro Rodrigues, no discurso inaugural das comemorações da Revolução, sublinhou as muitas conquistas do 25 de Abril, mas acrescentou que nestes 47 anos o país não conseguiu ainda erradicar as sombras do Estado Novo, "as ideias e os valores que caracterizaram aquele período negro da nossa história, muitos deles adormecidos desde então".

Adormecidos, mas a despertar. O presidente da Assembleia da República alerta para a disseminação de fake news. "Nas redes sociais os promotores de falsas notícias, de ódio, de desinformação, de calúnias, de mentiras, contam-se por muitas centenas, e atingem milhões de alvos", alerta, dizendo também que as caixas de comentários de alguns órgãos de comunicação social são "um esgoto a céu aberto".

Ferro diz que não é fácil combater a "desinformação, a mentira e o medo", nem o "discurso simplista dos antidemocratas", mas defende que a democracia tem armas para isso. "Nesta batalha pela nossa sobrevivência enquanto sociedade aberta, tolerante e inclusiva, cabe-nos a nós, democratas, um papel fundamental", avisa.

Referindo-se a este ano de pandemia, um "ano de combate", agora com um "horizonte de esperança" que as vacinas vieram trazer. Um ano em que o país deve "reconhecimento nacional" aos profissionais de saúde, e a todos os que permitiram que o país não parasse.

47 anos depois do 25 de Abril, Ferro diz que "há muito por fazer, mas muito de substancial foi cumprido" neste "menos de meio século que nos trouxe ao país democrático e aberto ao mundo que somos" - "Há objetivos sempre insatisfatoriamente cumpridos, como melhor justiça, mais igualdade de oportunidades e forte solidariedade social".

Constituição tem sabido resistir "à prova do tempo"

Ferro Rodrigues evocou a Constituição portuguesa, aprovada há exatamente 45 anos, e os deputados constituintes, e deixou um elogio a todos os que "oriundos de projetos ideológicos tão distantes, quase incompatíveis, souberam convergir no essencial".

Uma Constituição que tem sido capaz de garantir a estabilidade política, numa grande multiplicidade de soluções de governo - uma prova de que tem sabido resistir "à prova do tempo", afirmou.