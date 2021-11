Ferrovia 2020. Governo diz que obras não foram adiadas e que terão mais verbas da Europa.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação fez saber esta quinta-feira que, apesar da complexidade de alguns projetos e de alguns constrangimentos "geradores de atrasos", "não há nenhum projeto que tenha sido abandonado ou tenha saído do plano Ferrovia 2020". A tutela assegurou que o plano que está em curso e "irá ser concluído na íntegra".

Esta manhã o "Público" dava conta que o Governo não seria capaz de cumprir integralmente as obras planeadas até 2023, ano que marcará o fim do prazo para a obtenção dos fundos comunitários a que se candidatou o Ferrovia 2020. O matutino escreveu que a modernização das linhas de Cascais e do Douro são as primeiras baixas do Ferrovia 2020. A alternativa - acrescentava a notícia - é financiar alguns projetos com o com o Portugal 2030.

Ora, o Governo garantiu, agora, que apesar de se verificarem atrasos que a Infraestruturas de Portugal "tenta minimizar, mas não consegue eliminar", "não será perdido um cêntimo do Quadro financeiro Plurianual Portugal 2020". Ou seja, segundo a tutela, obras como a modernização das linhas de Cascais e Douro "não deixarão de ser financiadas pelo PT2020 como previsto".

Não obstante, os projetos da Ferrovia 2020 vão poder "também já usufruir de verbas do PT2030", segundo adiantou o Ministério das Infraestruturas.

"Da utilização de fundos do PT2030: todas as obras que sejam feitas a partir daqui já são financiáveis pelo do PT2030, por isso, estamos a prever alocar alguma dessa verba a projetos que estão já em curso e que fazem parte do programa do Ferrovia 2020. Desta forma, poder-se-ão aproveitar oportunidades de aumentar as taxas de financiamento, bem como dar mais flexibilidade a gestão financeira dos empreendimentos, reduzindo os riscos de execução", lê-se.

Isto significa que o Governo garante que não há obras do Ferrovia 2020 adiadas, simplesmente poderão aceder a mais fundos vindos da União Europeia.

O Plano Ferrovia 2020 representa um plano de investimentos ambiciosos, criado em 2016, que representa cerca de dois mil milhões de euros.