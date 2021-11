Ferrovia 2020. Governo falha prazos e projetos derrapam para depois de 2023

Linha de Cascais © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2021 • 08:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O programa de investimentos Ferrovia 2020 foi lançada em 2016, tendo em vista as linhas ferroviárias do país, mas, apesar dos ambiciosos planos traçados, os prazos de todos os projetos têm vindo a derrapar, todos os anos. De acordo com Público, o atraso é tal que o Ferrovia 2020 não vai ser integralmente cumprido em 2023, ano que marcava o prazo para a obtenção dos fundos comunitários a que se candidatou.

A modernização das linhas de Cascais e do Douro são as primeiras baixas do Ferrovia 2020, uma vez que a Infraestruturas de Portugal não conseguirá concretizar atempadamente os procedimentos necessários. "A IP tem envidado todos os esforços para evitar atrasos maiores quando os projetistas não conseguem dar resposta, incluindo assumir algum do trabalho internamente ou dividir a obra em empreitadas mais pequenas", justifica fonte oficial do Ministério das Infraestruturas ao matutino.

Em jeito de plano B, o Governo está a pensar financiar alguns projetos com o com o Portugal 2030, por estarem mais atrasados do que o previsto, pelo que os prazos deverão derrapar para depois de 2023. A partir de janeiro desse ano, o financiamento terá de vir do Portugal 2030. Esse cenário já é reconhecido pelo Acordo de Parceria que está em consulta pública.

Em novembro de 2020, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, tinha garantido que todas as obras do Ferrovia 2020 estariam no terreno até ao final de março de 2021 - o que não se verificou.