Fesap exige fim das quotas de avaliação na Função Pública

José Abraão, secretário-geral da Fesap © Paulo Spranger/ Global Imagens

O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, continua a defender o fim de sistema de quotas no Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) por considerar "injusto", porque "impede que muitos trabalhadores sejam excelentes e cheguem ao topo da carreira", afirmou esta segunda-feira, depois de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

Tendo em conta que a proposta mantém praticamente os tetos de 25% para o número de trabalhadores que podem ter relevante ou muito bom (dois pontos), dos quais só 5% são elegíveis para a nota excelente (três pontos), Abraão considera que o documento apresentado pelo executivo "é um pequeno remendo que não garante as expectativas dos trabalhadores de chegar ao topo da carreira ao fim de 40 anos de trabalho". E atirou: "Não podemos aceitar estas questões".

"Se é verdade que tínhamos técnicos superiores que nunca chegariam ao topo da carreira, precisariam 120 anos, nesta proposta 50% dos trabalhadores terão de ser regulares, normais, e estarão condenados a que, estando na carreira técnico superior, precisarão de 80 anos para chegar ao topo. No caso dos assistentes técnicos serão à volta de 80 anos e, no caso dos assistentes operacionais, são mais de 60 anos", detalhou o dirigentes sindical para mostrar como metade dos funcionários públicos vão continuar impedidos de chegar ao nível mais elevado da sua carreira.

Abraão assinalou como positivo a criação de uma nota intermédia, designada de bom, e que dá 1,5 pontos, entre o adequado ou regular (um ponto) e o relevante ou muito bom (dois pontos) e que poderá abranger um quarto dos trabalhadores. Mas, na prática, o que significa é que o travão para chegar ao topo reduz-se de 75% para 50%, esclareceu.

"Há garantia de que 50% dos trabalhadores até podem ter progressões mais rápidas e até podem chegar ao topo, mas os outros 50%, por falta de quota, a certa altura nunca atingem o topo da carreira, pese embore valorize a nova menção na avaliação", afirmou.

E depois assinalou que, esta segunda-feira foi publicado o SIADAPRA, o sistema de avaliação dos funcionários públicos dos Açores, que "está sem quotas".

José Abraão espera agora "avanços muito significativos" por parte do governo, assim que as negociações retomarem no final da primeira quinzena de setembro, repetindo que "o sistema de quotas é que impede muitos trabalhadores excelentes de chegar ao topo das carreiras". E insistiu: "Por mais melhorias que o governo faça, se não resolver a questão que é de se tratar de um sistema justo, esta revisão não passará de um remendo que não vai resolver coisa nenhuma. Sempre dissemos que o sistema de quotas é o de mais injusto. As quotas não vão corresponder às nossas reivindicações. É desmotivador no contexto da Administração Pública".

O dirigente sindical revelou, porém, que "o governo quer manter as quotas". A "expectativa é que possa haver alguma aproximação às reivindicações da Fesap", ou seja, de alargamento de aqueles tetos, indicou.

O líder da Fesap voltou a defender a aplicação integral da lei no caso da "penalização dos dirigentes que não avaliem os seus trabalhadores". "A lei já diz que poderiam perder a comissão de serviço, mas não temos nenhum exemplo de que isso alguma vez tenha acontecido", referiu.