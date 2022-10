Fesap: "Proposta mantém a senda da perda do poder de compra"

José Abraão, secretário-geral da Fesap © JFS / Global Imagens

Para a Frente Sindical da Administração Pública (Fesap), a proposta do governo de atualização dos salários dos trabalhadores do Estado, em 2023, "mantém a senda do poder de compra", uma vez que muitos vão ter aumentos abaixo da inflação prevista para este ano, de 7,7% ou 7,4%, afirmou esta segunda-feira José Abraão, secretário-geral da federação sindical, no final da reunião com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

A Fesap reconhece "as dificuldades do país, mas não é aceitável que se peça sacrifício e perda de salários não só em 2022, mas também em relação à inflação, no futuro", vincou o dirigente sindical. A federação sindical quer acreditar que "este não será um documento fechado", defendendo que o governo tem margem ornamental para acomodar algumas das propostas da Fesap como o aumento do salário mínimo no Estado para os 775 euros". O governo propõe uma subida para os 761,58 euros.

Apesar das insuficiências apontadas, Abraão elogiou a "nova abordagem do governo, no sentido de uma negociação anual e plurianual" e deu boa nota à perspetiva de uma valorização superior dos assistentes técnicos, que irão ser aumentados em 104,22 euros já em janeiro de 2023, uma subida de 10,7%, e dos assistentes operacionais que, "finalmente, terão a possibilidade de recuperar os pontos que foram retirados pela absorção das posições mais baixas".

De facto, além do aumento dos 52,11 euros, os assistentes operacionais terão direito, e de forma faseada ao longo dos próximos quatro anos e quando houver lugar a progressões, a uma subida de dois níveis para quem tem mais de 30 anos de carreira, o que corresponde a uma subida extra de 104,22 euros. Para quem tem mais de 15 anos, tem direito a progredir mais um nível, ou seja, o prémio será de 52,11 euros.

Contudo, e uma vez que estas progressões será de forma faseada, Abraão lança um apelo para que "o governo faça essa contabilização o mais rapidamente possível". Neste ponto, o secretário-geral da Fesap revelou que "o governo mostrou abertura para negociar".

O dirigente sindical chamou ainda a atenção para a necessidade de "alterações ao nível do IRS para não acontecer o que aconteceu com os assistentes técnicos e técnicos superiores que este ano foram aumentos mas depois da aplicação do imposto o aumento foi inferior".

O aumento do subsídio de refeição de 4,77 euros por dia para 6 euros, subindo também para este patamar o valor isento de IRS, é uma das reivindicações de que a Fesap não abdica. Embora a proposta do governo não aborde esta matéria, José Abraão disse que "a ministra mostrou abertura para negociar".

Na próxima sexta-feira, os sindicatos voltam à mesa das negociações com o governo e a Fesap irá apresentar uma contraproposta.