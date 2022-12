Filipe Costa deverá substituir Castro Henriques na liderança da AICEP

Atual presidente da AICEP, Luís Castro Henriques. © Paulo Novais/Lusa

O atual presidente executivo da Aicep Global Parques, Filipe Costa, deverá ser o sucessor de Luís Castro Henriques na presidência da Aicep - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, noticia o jornal Eco esta quarta-feira.

Luís Castro Henriques está de saída do organismo mas, citando "várias fontes", o jornal Eco adianta que a sucessão não será um processo rápido. O atual presidente ainda tem de apresentar o plano de contas e o nome de Filipe Costa tem de ser aprovado pela Cresap, tendo em conta que se trata de um cargo com o estatuto de gestor público. O atual conselho de administração está em funções até 31 de dezembro, mas Castro Henriques já tinha garantindo que sairia, por vontade própria, no final do mandato ao Observador.

Filipe Costa é desde julho de 2018 o CEO da Aicep Global Parques. Anteriormente, foi ao longo de três anos delegado da Aicep, em São Francisco e, mais tarde, em Xangai. Entre 2009 e 2011 foi encarregado da Estrutura de Missão para a Gestão dos Fundos Comunitários (EMGFC) no Ministério da Administração Interna, uma experiência que deverá revelar-se útil visto que a Aicep promove a globalização da economia portuguesa recorrendo muitas vezes aos fundos europeus como chamariz para os investidores estrangeiros. Filipe Costa também chegou a integrar o um governo do PS, entre 2005 e 2008.