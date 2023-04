Financiamento das administrações públicas foi negativo pelo segundo mês consecutivo

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) revelou esta segunda-feira que o financiamento das administrações públicas foi negativo em 4,1 mil milhões de euros no mês de fevereiro, o segundo mês consecutivo de financiamento negativo. Em fevereiro de 2022, o financiamento tinha ascendido a 32 milhões de euros positivos.

O BdP justifica a contração com as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas, que "foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos". Quer isto dizer - explícita o BdP - que "as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia".

Em fevereiro, o financiamento das administrações públicas junto dos bancos foi negativo em 5,7 mil milhões de euros, assim como o financiamento concedido ao Estado pelo exterior foi negativo em 2,6 mil milhões de euros. Não obstante, o financiamento às administrações públicas pelos restantes setores da economia foi positivo em 4,1 mil milhões de euros.

O mês de fevereiro foi o segundo mês consecutivo em que se registou um financiamento líquido negativo. Em janeiro, o financiamento das administrações foi negativo em 2 851 milhões de euros.