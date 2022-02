Financiamento do Estado caiu para 7,9 mil ME em 2021

As administrações públicas financiaram-se em 7,9 mil milhões de euros em 2021, © Fotografia retirada do Pixabay.

Segundo os dados do BdP, este financiamento foi obtido junto de bancos residentes (24,5 mil milhões de euros), em grande medida através da aquisição, pelo banco central, de títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas, ao abrigo dos programas de compras de ativos (PSPP - programa de aquisição de obrigações de dívida soberana e PEPP - programa de compras de emergência pandémica).

Em contrapartida, o financiamento concedido às administrações públicas pelo exterior e pelos restantes setores da economia, em particular, pelo setor financeiro não bancário, foi negativo (em 12,6 mil milhões de euros e em 4,0 mil milhões de euros, respetivamente).

O BdP explica que "um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas são superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia".

Na análise por instrumento, as administrações públicas financiaram-se através do aumento de empréstimos deduzidos de depósitos, no montante de 12,1 mil milhões de euros. Em contrapartida, o financiamento das administrações públicas através de títulos foi negativo em 4,2 mil milhões de euros.

O BdP atualiza os dados sobre o financiamento das administrações públicas em 21 de março.