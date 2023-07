Financiamento do Estado abaixo de zero pelo quinto mês consecutivo

Administrações públicas financiaram bancos em 9,1 mil milhões de euros © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O financiamento das administrações públicas do Estado está abaixo de zero há cinco meses consecutivos, tendo alcançado em maio um valor negativo de 5,3 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Aquele montante compara com os 500 milhões positivos registados no período homólogo e reflete uma diminuição de 333,6 milhões face a abril.

A entidade liderada por Mário Centeno recorda que um "financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos" - ou seja, desde janeiro que as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia.

Até ao quinto mês do ano, conforme indica o supervisor, as administrações públicas financiaram os bancos em 9,1 mil milhões de euros, sobretudo através do aumento de depósitos, e financiaram o exterior, em 6,3 mil milhões de euros, principalmente, por via de títulos.

Em contrapartida, as famílias financiaram o Estado em 10 mil milhões de euros, sobretudo através da aquisição de Certificados de Aforro. De notar que, no final de maio, o stock deste produto totalizava 32,5 mil milhões de euros, depois de captar mais 2,2 mil milhões das poupanças dos portugueses. No entanto, o ritmo de subscrição abrandou em junho, altura em que começou a ser comercializada a nova série F, com uma remuneração mais baixa.

Ainda sobre o financiamento do Estado nos primeiros cinco meses, uma análise do BdP, por instrumento, mostra que o financiamento através de emissões líquidas de títulos e de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 5,1 mil milhões de euros e em 200 milhões de euros, respetivamente.