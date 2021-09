Financiamento do Estado soma 8,9 mil milhões até julho

João Leão, ministro das Finanças © EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

O financiamento das administrações públicas foi de 8,9 mil milhões de euros até julho, valor que compara com 10,7 mil milhões de euros registados em igual período de 2020, informou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do BdP, este financiamento foi obtido junto de bancos residentes (12,4 mil milhões de euros).

Em contrapartida, refere, o financiamento concedido às administrações públicas pelo exterior foi de -0,9 mil milhões de euros e pelos outros setores da economia, sobretudo setor financeiro exceto bancos, de -2,5 mil milhões de euros.

"Um financiamento líquido negativo indica que as administrações públicas, em termos líquidos, adquiriram mais ativos financeiros do que emitiram passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia", explica o BdP.

Uma análise por instrumento demonstra, por sua vez, que as administrações públicas se financiaram através da emissão de títulos, no montante de 2,0 mil milhões de euros, e do aumento de empréstimos deduzidos de depósitos, no montante de 6,9 mil milhões de euros, acrescenta.