Fisco alerta contribuintes para circulação de nova mensagem fraudulenta

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quinta-feira para a existência de um novo email fraudulento que está a ser enviado a contribuintes em seu nome, onde lhes é pedido que 'validem' as 'contribuições' relativamente a processo executivos.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido para alegadamente validar contribuições", refere o alerta de segurança hoje publicado no Portal das Finanças, sublinhando que quem receba esta mensagem deve apagá-la sem nunca carregar no 'link' fornecido.

Entre os exemplos de mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas -- e que reproduzem a imagem institucional da AT e do MOSS (Míni Balcão Único) -- estão algumas que se apresentam como o "envio da declaração e processo de execução de dívidas" em que se pede ao contribuinte que "verifique e retorne o quanto antes para validar suas respetivas contribuições", sendo de seguida indicado o 'link' falso.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação", avisa, por isso, a AT.

Este é já o 11.º alerta para mensagens falsas realizado pela AT desde o início deste ano, sendo que parte delas visavam enganar os contribuintes fazendo-os acreditar que estavam a ser contactados por causa do reembolso do IRS.