Fisco alerta para emails fraudulentos sobre alegada devolução de IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quarta-feira os contribuintes para o envio de mensagens de correio eletrónico fraudulentas, supostamente provenientes do Portal das Finanças para reembolsar IRS, com um 'link' para páginas maliciosas, que recomenda ignorar.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos", explica a AT, esclarecendo que, "em caso algum", o contribuinte deverá efetuar essa operação de acesso ao 'link'.

Como exemplo do corpo das mensagens fraudulentas enviadas, que aliciam os contribuintes a aceder ao 'link' para preencher um formulário e receber o reembolso, surge o endereço 'osrodeck-lutomiersk@salezjanie.pl'.

O alerta, publicado naquele portal na terça-feira, é o segundo emitido pela AT este mês, depois de, em 09 de junho, ter publicado no Portal das Finanças um alerta sobre correio eletrónico fraudulento proveniente de endereços como alfandega@ctt.pt, com o assunto "Direção Geral das Alfândegas: votar parcela", no qual é pedido que se carregue em diversos 'links' para páginas maliciosas.

Num exemplo dessas mensagens, os destinatários eram informados da necessidade de pagar os custos de IVA de uma encomenda, seguindo os 'links' sugeridos na mensagem fraudulenta.

Em maio, a AT emitiu também dois alertas, um no último dia do mês sobre 'phishing' através de mensagens de texto (SMS) fraudulentas enviadas de números como, por exemplo, o número 932 212 199", que a AT disse ser "alheia" e avisou que visam induzir maliciosamente os destinatários a aceder a 'links' para páginas fraudulentas que querem recolher informação pessoal e confidencial para uso ilícito.

O outro alerta em maio, duas semanas antes, denunciou o envio de 'emails' falsos provenientes do endereço 'autoridade_tributaria@suporteemail.online'.

Também em abril, a AT alertou sobre o envio de correio eletrónico malicioso proveniente de endereços como 'AutoridadeTributaria@helpdeskpt.xyz' ou 'AutoridadeTributaria@payplall.com', com o assunto "AT -- Consulta IRS", nas quais se pedia para aceder a um 'link', e em março alertou também os contribuintes para mensagens de correio eletrónicas fraudulentas com o endereço "portal das finanças".