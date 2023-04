Fisco aperta critérios para benefício em IRC

© LUSA

Dinheiro Vivo 21 Abril, 2023 • 09:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Tributária aceita que as portarias de extensão sejam consideradas para efeitos do benefício do IRC, mas defende que o aumento salarial esteja definido no instrumento de regulamentação coletiva (IRCT) especificamente para a categoria profissional do trabalhador, ou este aumento não dará direito a incentivo, dá conta o Jornal de Negócios esta sexta-feira, que teve acesso a uma proposta ed ofício.

De acordo com o mesmo jornal, o documento, com data de 1 de março, indica que aumentar salários em 5,1% ou assinar uma convenção coletiva que preveja aumentos da massa salarial de 5,1% ou mais não é suficiente para que as empresas tenham acesso ao incentivo fiscal.

O tema não está fechado, uma vez que não foi acordado ainda em concertação social. Por isso, os parceiros sociais olham para o documento como uma proposta, considerando que o governo e as associações patronais ainda vão negociar mais detalhes. Não obstante, a perspetiva é que surja um acordo até 10 de maio.

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou na quarta-feira há, neste momento, um impasse que atrasa o incentivo fiscal para patrões que subam salários acima de 5,1%. No final da última reunião em sede de concertação social, na terça-feira, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, referiu apenas que "o governo apresentou aos parceiros sociais uma proposta de aplicação e de interpretação feita pela Autoridade Tributária" sobre o benefício fiscal, sem adiantar pormenores. "Tem havido várias reuniões com os parceiros sociais que têm colocado dúvidas sobre a aplicação do incentivo e a sua operacionalização e não houve ainda o desfecho. No dia 10 de maio haverá nova reunião", rematou Ana Mendes Godinho.