Fisco ganhou 60% dos casos com valores superiores a 1 milhão de euros até junho

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 04 Agosto, 2023 • 08:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os 35 casos de valor acima de um milhão de euros que passaram pelo Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) nos primeiros seis meses do ano, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ganhou 58,8%, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios. Nestes processos estavam em causa valores totais de impostos na ordem dos 114,2 milhões de euros.

Já considerando as 348 decisões totais, que incluem valores abaixo de um milhão de euros, é o contribuinte quem mais vezes sai vencedor, com 66% das causas ganhas. Isso acontece sobretudo nos processos de valor até 60 mil euros, em que as decisões foram favoráveis aos contribuintes em 74,5% dos casos.

Em declaraç~oes ao jornal, Nuno Villa-Lobos, presidente do CAAD, salienta que "o desempenho do Estado é progressivamente superior à medida que os processos sobem de valor". A possível explicação, aponta, resider´a na "intervenção menos automática e mais humana nas liquidações dos impostos de montante mais elevado".