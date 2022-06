Fisco reforça controlo a manifestações de fortuna

Lisboa, 12/04/2016 - Fachada do departamento de finanças do bairro de Alvalade em Lisboa, fotografada esta tarde, horas depois de elementos da Polícia Judiciária terem feito buscas aquela repartição da Autoridade Tributária e Aduaneira. A PJ levou a cabo uma operação de investigação de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem e falsidade informática são os crimes em causa nesta operação "Tax Free" em que foram detidas 15 pessoas, incluindo funcionários do Fisco, informou a PJ. ( Gustavo Bom / Global Imagens ) © Gustavo Bom / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Junho, 2022 • 09:45

O fisco vai apertar o controlo sobre as manifestações de fortuna e acréscimos de património não justificados para detetar rendimentos que não tenham sido declarados pelos contribuintes, noticia o Jornal Económico esta sexta-feira, que cita o Plano Nacional de Atividades da Inspeção Tributária e Aduaneira (PNAITA) para 2022. Esquemas de planeamento fiscal abusivo estão também debaixo de olho.

De acordo com o referido plano, as Finanças vão estar mais atentas a casas e carros de luxo, por exemplo, e vão reforçar o controlo da dedução de prejuízos fiscais e dos benefícios fiscais, assim como esquemas de planeamento fiscal abusivo. O objetivo é reforçar o combate à fraude e evasão fiscais. E, para isso, o PNAITA, aponta a necessidade de "intensificar o controlo" em áreas de risco fiscal e aduaneiro como "esquemas de planeamento fiscal abusivo e operações com preços de transferência"; "manifestações de fortuna e acréscimos de património não justificados"; "benefícios fiscais, com especial incidência no RFAI e SIFIDE, entre outros", segundo o mesmo jornal.

A fim de fiscalizar as manifestações de fortuna, a Autoridade Tributária pode avaliar o IRS quando são detetadas divergências não justificadas de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o aumento de património, ou quando não é apresentada a declaração de rendimentos e o contribuinte mostre as manifestações de fortuna.