Fitch melhora rating da dívida sénior do Montepio

Pedro Leitão, presidente executivo do banco Montepio © Montepio

O Montepio informou esta sexta-feira a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) que a agência de notação financeira Fitch melhorou o rating da dívida sénior não garantida do banco para CCC+, segundo comunicado publicado no site da CMVM.

"A agência de notação financeira Fitch Ratings (Fitch) reviu em alta a notação de risco da dívida sénior não garantida do Banco Montepio (Senior Preferred Debt) de "CCC" para "CCC+'", lê-se no comunicado. "Esta ação de rating reflete uma melhoria nas perspetivas de recuperação desta classe de dívida, decorrente do progresso apresentado pelo Banco Montepio na redução de risco no balanço", afirma a instituição liderada por Pedro Leitão.

"Não obstante a incerteza resultante dos efeitos do conflito na Ucrânia", a Fitch mantém "o outlook positivo", "na expectativa de uma continuada redução dos ativos não produtivos, conjugada com uma melhoria da economia portuguesa", acrescenta o banco Montepio.