Fórmula das pensões não serve para tempos de inflação muito baixa ou muito alta

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A fórmula de atualização das pensões de reforma tem de ser revista por se ter revelado, passados estes anos desde que foi criada, em 2008, inadequada, considera o ministro das Finanças. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Fernando Medina lembra que fazia parte da equipa do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, quando se avançou com a nova fórmula (foi secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional entre 2005 e 2009).

"Recordo-me bem do trabalho, da discussão. Recordo-me, aliás, de o Partido Socialista ter ficado sozinho na defesa dessa fórmula, que hoje é, aparentemente, defendida por todos (...). Passados estes anos da aplicação da fórmula de financiamento podemos retirar algumas lições. Primeiro, a fórmula não funcionou bem quando a nossa inflação era muito baixa", diz Medina.

O ministro das Finanças explica que "durante os anos que a inflação foi zero ou até negativa, as atualizações que resultariam da aplicação restrita da fórmula eram muitíssimo baixas ou até inexistentes, por essa razão é que nos últimos seis anos foram sempre aplicados complementos extraordinários por fora da fórmula".

Mas a fórmula, diz Medina, também não se serve para tempos de inflação muito elevada como os atuais (9% em agosto) , por isso, defende uma mudança no cálculo. "Esta é, em minha opinião, uma matéria que deve ser revista. Os pensionistas devem ter um mínimo assegurado superior àquele que a atual fórmula dita, quando para períodos de baixa inflação. A fórmula também não foi criada para períodos de inflação extraordinária como aquele que estamos a viver".

Em causa, sublinha o ministro das Finanças, está a sustentabilidade da Segurança Social. "Um aspeto muito importante do sistema da Segurança Social é a sua sustentabilidade. A sustentabilidade das contas públicas é aquilo que garante a nossa capacidade de termos um sistema público a assegurar níveis elevados de segurança a todos. Parece que estamos a recuar 15 anos no debate. Nós temos uma elevadíssima responsabilidade com os atuais pensionistas, mas o sistema tem uma responsabilidade maior, que acresce a esta, que é uma responsabilidade intergeracional".

No âmbito do pacote "Famílias Primeiro", os pensionistas vão receber mais meia pensão no próximo mês mas, em contrapartida, os aumentos em 2023 serão inferiores aos que ditaria a aplicação da atual fórmula de cálculo. O efeito será neutro em 2023, com o adiantamento em outubro a cobrir diferença. No entanto, em 2024 o aumento será menor, porque a base, em 2023, será inferior. Os valores serão, em média, 252 euros mais baixos, conforme noticiou o Dinheiro Vivo.

Os aumentos que em 2023 seriam de 8% (pensões até 886 euros), de 7,64% (entre 886 e 2659 euros) e de 7,1% (2659 euros e 5318 euros), passam para 4,43%, 4,07% e 3,53%, respetivamente.

Empresas que despediram na pandemia "arrependeram-se"

Questionado sobre se os apoios para as empresas, que se debatem com a escalada dos preços da energia, não virão já tarde, podendo levar ao despedimento de trabalhadores, Fernando Medina considera que não. "Várias empresas que durante a pandemia não utilizaram as medidas de proteção dos postos de trabalho e despediram pessoas arrependeram-se da decisão, porque não encontram trabalhadores qualificados".

Garante que o Governo "está a trabalhar com a maior velocidade num programa de apoio eficaz neste domínio de energia" e defende que "as empresas são grandes beneficiárias do programa de apoio às famílias, porque é do suporte do rendimento às famílias que também há recursos para uma sustentação de elementos da nossa procura interna. Quando nós fazemos o apoio ao ISP, às rendas comerciais, as empresas também beneficiam. Temos vindo a colocar instrumentos e a reforçá-los".

Medina vinca que "o Governo não está à procura de objetivos orçamentais que sejam significativamente melhores do que estão estimados. Não está a procurar fazer um brilharete orçamental". E garante que não está "a procurar poupar recursos que obtivemos com as receitas adicionais do IVA".

O défice ficaria em 0,9% do PIB sem as medidas de apoio, contra a meta assumida de 1,9%. Trata-se, ainda assim, de uma redução face aos 2,8% de 2021. O ministro reitera ainda que a dívida pode ficar abaixo da previsão de 120% do PIB este ano.

Para Medina, "a política das contas certas tem um impacto direto positivo na vida das famílias. Aqueles que dizem que deveríamos aumentar o défice como se não houvesse amanhã, estariam a aumentar os custos para as famílias, empresas e para o Estado de forma significativa", sublinhou.